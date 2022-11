Telmo Trenado: de influencer fiestero a estrella de La Roja

Da igual de lo que sea la presentación a la que acudamos, que con que haya un poco de fiesta allí nos cruzamos con Telmo Trenado. Al vasco le pasa un poco como a su compatriota Ibai, que parece mayor de lo que es gracias a todo lo que ha vivido, y como el de Bilbao acumula un seguimiento casi de culto que se ha multiplicado en los últimos días.

Fue a partir de su estelar participación en el Partidazo de Youtubers 3, cuando entre su juego duro (en respuesta a las "trampas" de Francia) y sus discusiones con el árbitro se encumbró como abanderado de los españoles comandados por DJ Mario. "This is football, not ballet" es una frase tan memeable que dará para generaciones. Ni Lineker fue un poeta tan grande hablando del deporte rey.

Telmo sin embargo no es ningún recién llegado. Proveniente de la pequeña localidad de Zumaia, desde hace cuatro años, empezó haciendo trucos de magia en un canal de YouTube que sumó varias docenas de miles de seguidores en tiempo récord. Tras un breve paso trabajando como marinero en su ciudad natal, decidió mudarse a la capital del reino para dedicarse a su auténtica vocación: el marketing de influencers.

Eso fue en 2018, y las idas y vueltas de Madrid a Euskadi ya se llenaron de anécdotas muy tuiteables. La más grande sucedió cuando Filomena congeló el centro de España, ya que él decidió inmortalizarla posando con una cerveza en una terraza, como si el infierno blanco no estuviera sucediendo. Fue el primero de muchos momentos virales.

Su asociación con Kiko Rivera en Disaster Chefs, el día que se colgó una mascarilla gigante con aquello del COVID o su manera de retratar una pelea callejera de madrugada (comiéndose una porción de pizza delante de los luchadores haciendo "como que se la pela todo") fueron otros hits, pero ninguno comparable a cómo ha inspirado a espectadores y colegas tras su paso por París.

El siempre atento Grefg tomó nota de esa actuación, y ha confiado en el guipuzcoano para sustituir a Folagor en su Mundial de Youtubers. Fiel al espíritu cachondo de la competición, lo ha anunciado en un photoshop tirando a cutre de Telmo (sacado de una foto con Ibai) junto a un Fola con la cabeza más grande de lo que recordamos.

"No sabes cuándo se va a acabar esto y quiero vivirlo al máximo", decía consciente de los vaivenes de la fama hace unos meses a El Diario Vasco. Subiendo 13.000 seguidores el día del partido contra Francia quién sabe, lo mismo para él esto solo acaba de empezar.

P.D. Dulceida dice de él que "caga seis veces al día", buen dato viniendo de la instagramer más popular de nuestro país. Si eso no es marketing de influencers...