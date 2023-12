TheGrefg y Agustin51 reflexionan sobre las críticas a los ESLAND, y la ausencia de Juan S. Guarnizo y Spreen

Por mucho que los streamers quieran poner fin a las polémicas que envuelven a los ESLAND, tan solo hace falta que uno de ellos vuelva a hablar sobre alguna de estas para que las redes vuelvan a prestarle atención a este problema. Y, en esta ocasión, TheGrefg y Agustin51 son los que han querido volver a tocar el tema de que haya streamers que no quieran ir hasta Andorra solo por los ESLAND. En ese momento, Agustín51 no ha dudado en decir que, en su opinión, los que han criticado el país lo han hecho porque tienen "ganas de hacer cosas tóxicas", y no porque realmente no les guste el lugar.

Además, ha aprovechado este momento para hablar sobre la crítica de Juan S. Guarnizo a los hoteles de Andorra, momento en el que ha asegurado que el país sí que tiene buenos hoteles, motivo por el que no entiende en cuál se quedó él para tener esta opinión. Por ello, ha bromeado con la idea de que, quizás, lo que quiere es que le pongan un zeppelin para darle la bienvenida o que le tiren confeti. Por otro lado, también cree que el comentario de Spreen es de muy mal gusto, ya que siente que al bromear con venir si Rubius le invita a su cumpleaños está menospreciando los premios, ya que les da a entender que solo iría a Andorra por este motivo, pero no por los ESLAND.

Finalmente, Spreen también ha vuelto a hablar sobre los premios para pedirle a TheGrefg que no le nomine a ningún premio ni utilice su imagen. Porque, aunque el murciano asegura que lo hace por la comunidad, cree que debería respetar la decisión de aquellos que no quieren ser nominados, como es su caso. Además, asegura que a él le gusta el evento y que considera que es una buena iniciativa, pero, aun así, no quiere que venda su imagen a los sponsors de los premios, a quienes sospecha que les dice quiénes están nominados.

Pese a ello, parece que TheGrefg no ha visto estas declaraciones, ya que, durante su conversación con Agustin51 también ha confesado que no las ha visto porque cree que últimamente Spreeen está muy violento. Por tanto, habrá que ver qué ocurre y quiénes terminarán siendo los nominados de cada categoría.