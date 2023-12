Spreen y Juan S. Guarnizo, criticados por no querer ir a los ESLAND en Andorra

La segunda edición de los ESLAND estuvo rodeada de polémicas desde un principio, pero, si hay una que hizo mucho ruido fue la de los streamers españoles que no quisieron volar hasta México debido a la cantidad de horas de vuelo que suponía el viaje. Y, por lo que parece, la gala de Andorra está provocando un efecto similar en los streamers latinoamericanos, ya que algunos de ellos ya han confesado que no están seguros de ir, ya que consideran que ir hasta este país es demasiado complicado. En esta ocasión, Spreen y Juan S. Guarnizo son los que han acabado en el punto de mira por este tema

Pero, aunque ambos han puesto en duda su asistencia, el motivo por el que han tomado esta decisión no es exactamente la misma, ya que Spreen se ha mostrado mucho más contundente que Juan. Tal y como ha confesado el argentino, en su opinión "no tiene sentido" ir hasta Andorra, no solo porque asegura que no hay nada que hacer allí, sino porque, además, los premios le dan totalmente igual.

Además, revela que antes disfrutaba de estos eventos porque podía reunirse con todos sus amigos, pero con el tiempo se ha dado cuenta de que no tiene por qué esperar a que esto ocurra para quedar con ellos, sino que puede hacerlo cuando quiera. Aun así, después de todo el revuelo que se ha generado, Spreen también ha bromeado en las redes al decir que, si Rubius le invitaba a su cumpleaños, entonces sí que iría a los ESLAND, ya que son la misma semana.

Por otro lado, Juan S. Guarnizo no se ha mostrado tan contundente con la idea de ir a Andorra, pero sí que ve complicado que termine yendo si no coincide con un evento de la Kings League por el que tenga que volar a España. Porque, al igual que Spreen, él también tiene varios motivos por los que no le atrae la idea de ir a los ESLAND, ya que no solo considera que es complicado ir hasta Andorra, sino que, además, el país tiene poco interés turístico y una cobertura telefónica distinta.

Y, como era de esperar, esta es una situación que ha vuelto a generar críticas hacia los streamers, ya que muchos consideran que esto no son más que excusas. Pero, a diferencia que el año pasado, esta vez también son muchos los que comprenden totalmente la situación de los creadores latinoamericanos, porque, tal y como ha señalado Juan, incluso para los españoles puede resultar complicado viajar hasta Andorra. Por tanto, habrá que ver cuántos creadores de contenido se animan a ir a esta tercera gala de los premios ESLAND, la cual se celebrará el próximo 16 y 17 de febrero de 2024.