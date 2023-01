Las votaciones de los ESLAND, la mayor polémica de TheGrefg

Qué difícil debe ser montar algo del tamaño e implicación de los ESLAND y no tener ni una sola controversia. Menos mal que el que manda en todo esto, TheGrefg, ya ha tenido alguna que otra bastante gorda (sigo?) sin despeinarse ni perder los papeles. Imaginamos que con el tema de las votaciones de sus premios pasará algo parecido...

En el largo proceso que ha tenido a la hora de elegir el mejor método para las votaciones, y tras la culminación de los galardones en sí, decidió compartir los resultados de cada premio. Suponemos que lo tenía como ejercicio de transparencia sin ganas de tocar las narices a nadie, pero viendo cómo se lo han tomado las redes, lo mismo no fue tan buena idea...

"Cuando lo ha visto me ha sorprendido", decía el murciano al comprobar que Illojuan tenía más votos de "la comunidad" que Ibai en la categoría que acabó llevándose el vasco, la codiciada de Mejor Streamer, y no había ni rastro de Auron, otro serio candidato.

Las reacciones tuiteras oscilan entre la indignación y la cólera, por lo que un veterano en esto de los premios ha entrado a sugerir y ya de paso poner paz en el embrollo. Polispol, que ha sido "jurado en festivales importantes", cree con humildad que se podrían pillar ideas de esos certámenes aplicados al mundo del streaming y sus reconocimientos.

"Yo apostaría por que cada streamer se inscriba a las categorías que considere que puede participar. En el cine, los productores presentan la película y sus candidaturas a la academia para que esta la tenga en cuenta. Si no te presentas, no te seleccionan". Una idea estupenda para evitar los feos de no acudir a recoger el premio.

Luego, considera oportuno "aclarar lo que se consideraría un streamer profesional: alguien que dedica un número de horas regulares a stremear y tiene una media de viewers concreta, que no debería ser muy alta [...] Los candidatos deberían ser escogidos por un comité que evalúe el crecimiento de un streamer basado en datos, impacto en la comunidad y su contenido". En su opinión, "es mejor que no se valore solo la métrica".

En cuanto la cuestión de la representatividad, para tener un espectro de opiniones viable "la cantidad de gente tendría que ser muy superior que la actual. Para mí, más de 300. Abrir la puerta a ser jurado a los streamers que cumplan un mínimo de horas en stream/media de viewers menor que lo planteado este año".

En su visión, "de ahí saldría una lista ENORME de candidaturas. Pues sí, como en cualquier premio grande. En los premios Goya cada año se presentan unas 200/300 películas y producciones audiovisuales y en la que la gente que votamos tenemos la responsabilidad de informarnos y votar con criterio".

Ha sido el propio Grefg quien ha ido tomando nota de los consejos, agradeciendo el interés del director en fotografía y, suponemos, poniendo ya sus miras en la edición de 2024. Le toca a Andorra, y ya solo por eso tiene el fune asegurado... menos mal que tiene experiencia.