Las mejoras para los Esland 2024: estos serán los cambios en el sistema de votación y en las categorías de premios

Los Esland 2024 llegarán en menos de dos meses, y TheGrefg ya ha empezado a hacer públicas las primeras informaciones sobre el evento. La comunidad de Twitch ha respirado bastante aliviada después del stream que el murciano hizo ayer junto a Polispol, que este año ha formado parte de la organización. La forma en la que se organizó la edición de 2023 generó muchas críticas, y el hilo constructivo que Polispol hizo al respecto fue uno de los contenidos más virales tras la celebración, de ahí que ahora haya contribuido a diseñar el nuevo funcionamiento de estos premios. Aquí van algunos de los cambios más aplaudidos para los Esland 2024.

Uno de los cambios que más han llamado la atención para esta edición de los Esland es la reducción del peso del voto popular. El 25% del voto estará en manos de los espectadores, y los profesionales se encargarán de aportar el 75% restante. Para evitar que el amiguismo sea un componente decisivo a la hora de elegir a un ganador, se ha ampliado la cantidad de votantes profesionales, para incluir a todos aquellos streamers de Twitch, Kick y YouTube que estén verificados.

Habrá categorías como la de podcast o la de esports que no formarán parte de esta edición de los Esland. TheGrefg y Polispol explicaron por qué, según los criterios de los premios, no tenía sentido incluirlos: no tienen tanta relación con la creación del contenido en stream, que es lo que se pretende premiar en esta gala. Los podcast rara vez son en directo y los jugadores de esports son más deportistas que creadores de contenido.

Este año, además, habrá dos días de evento: aprovechando que los Esland 2024 se celebran en Andorra, existirá una "alfombra blanca", en la que los invitados pasearán a 2500 metros de altitud, rodeados de nieve. Será el 16 de febrero, un día antes de que se celebre la entrega de premios como tal. Aunque hay algún que otro creador potente que ya ha anunciado que no acudirá, poca duda cabe de que TheGrefg lo ha dado todo para hacer que esta edición de los Esland sea la más espectacular, ¡así que solo nos queda esperar, impacientes!