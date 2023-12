TheGrefg revela cuándo se celebrarán los Premios ESLAND y anuncia un nuevo sistema de nominaciones y votaciones

Después de un último susto en el que TheGrefg ha bromeado con la cancelación de los ESLAND, finalmente ha confirmado que la tercera edición de estos premios llegará en febrero de 2024 a Andorra. Pero, por lo que parece, en esta ocasión TheGrefg no solo está organizando una gala de premios, si no que tiene alguna sorpresa más preparada bajo la manga, ya que esta vez no solo durará un día, sino dos, de forma que se celebrará el 16 y 17 de febrero.

Según ha confirmado, la gala de premios se celebrará el primer día, pero por ahora no ha querido revelar qué es lo que tienen preparado para el segundo, algo que ha creado mucha intriga dentro de la comunidad. Pero, aun así, esta no será la única novedad de esta tercera edición de los ESLAND, porque, debido a todas las críticas que recibió la anterior gala, TheGrefg asegura que tanto él como la organización han escuchado a la comunidad. Por ello, han decidido quitar algunas de las categorías y añadir otras nuevas.

Además, el sistema de nominación y de votación de los ESLAND tampoco será igual que en las anteriores ediciones, ya que TheGrefg asegura que esta vez han encontrado una fórmula "y algo que va a quedar brutal". Aun así, asegura que es consciente de que es imposible contentar a todo el mundo, por lo que, aunque espera que esta nueva propuesta funcione mucho mejor, parece que también está preparado para las críticas que puedan venir.

Por tanto, no quedan más que unos meses para que se celebren los ESLAND en Andorra, una edición que busca cerrar esta saga de tres ediciones que ha pasado por España, Latino América y, ahora, también por Andorra. Además, parece que no habrá que esperar mucho tiempo para saber algo más sobre esta futura gala, ya que TheGrefg ha confirmado que el próximo lunes, 18 de diciembre, volverá a traer novedades sobre estos premios, un anuncio para el que revela que no estará solo.