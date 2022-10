Auron y Rubius, en el punto de mira por sus declaraciones sobre los Esland: ¿un hate inmerecido?

Ayer por la tarde TheGrefg confirmó que México sería el país elegido para la próxima gala de los ESLAND, y tuits como los de Ibai daban a entender que muchos streamers españoles tienen programado viajar allí para la ocasión. Por supuesto, también hay quienes han reconocido que les parece un fastidio tener que viajar distancias tan grandes por un evento de una sola noche, pero es algo que los creadores de Latam han hecho sin pestañear en muchas ocasiones. En la conversación que mantuvieron ayer varios de los grandes streamers de habla hispana, unas palabras de Auron y Rubius parecieron incomodar a algunos streamers latinoamericanos, y sentaron bastante mal a los fans que viven en el otro lado del charco.

Conociendo a estos dos creadores, es evidente que sus palabras no tenían un tono serio, pero no tuvieron en cuenta que este tema podía ser especialmente sensible para una parte importante de sus compañeros de profesión y de su audiencia. Tanto Auron como Rubius han entrado en las tendencias por la gran cantidad de tuits que se han publicado quejándose de lo ocurrido, y Auron ya ha prometido que en su próximo stream dará las explicaciones pertinentes (después de intentar calmar las aguas a través de tuits, y sin conseguirlo).

Las redes siempre han tenido el problema de tener un carácter muy reaccionario ante cualquier situación, así que habrá que esperar a las respuestas (y posibles disculpas) de Auron y de Rubius para tener un juicio definitivo sobre lo que pasó. Los ESLAND son una gran oportunidad para muchos, así que no cabe duda de que al evento acudirán muchos de los mayores streamers de habla hispana, y que también tendrá sus ausencias (igual que en la primera edición). Según se vaya acercando la fecha, sabremos quiénes tienen la intención de viajar hasta este esperado evento, que promete batir récords de audiencia.