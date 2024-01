TheGrefg, sobre las críticas de WestCOL a los ESLAND: "No puedes hablar de amiguismo cuando han votado 700 streamers"

WestCOL es un streamer que nunca se lo piensa dos veces a la hora de dar su opinión sobre aquello que le molesta, algo que siempre hace sin ningún tipo de filtro. Pero, aunque muchos pensaban que no iba a decir nada sobre los ESLAND porque siempre ha dicho que no le importan estos premios, parece que finalmente ha terminado explotando al ver que no ha quedado entre los cuatro nominados de la categoría Streamer del Año.

A raíz de esto, el colombiano ha decidido compartir su opinión a través de su perfil de X, donde no ha dudado en saltar contra todos los partners que han votado en los ESLAND, a quienes acusa de ser "unos arrastrados". Porque, en su opinión, la mayoría de los streamers "llevan años chupándosela a todos los grandes" para que estos les inviten a sus eventos, motivo por el que le parece "feo" que estos sean los premios más grandes que representan a la comunidad del streaming.

Frente a esta situación, TheGrefg ha decidido responder a WestCOL en streaming, momento en el que ha descartado que los nominados hayan conseguido llegar ahí únicamente por amiguismos. Porque, tal y como se compartió, han votado más de 700 streamers en los ESLAND, y "no hay nadie que sea amigo de tanta gente". Por ello, él considera que se ha votado más en base a la opinión que tienen sobre los nominados, y no por amiguismo, algo que le parece totalmente distinto. Y, aunque le da la razón en que hay muchos que van detrás de los grandes para conseguir tener más visibilidad, no cree que esto se haya visto reflejado en los premios.

Además, tal y como ha compartido TheGrefg en diversas ocasiones, es muy complicado "tener una representación de un jurado real en los premios ESLAND", por lo que al final es inevitable que existan discrepancias y que pueda haber opiniones distintas al respecto.