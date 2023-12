TheGrefg responde a Willyrex y se ofrece a solucionar las cosas entre ellos: "Si algún día quieres hacer un cara a cara, no habría ningún problema"

Esta semana post-Navidad está girando sobre un solo tema en territorio streamer: la aparición de Willyrex en el podcast Sin Miedo Al Éxito. Desde que se pudiese ver el teaser, se sabía que la relación de Willy con Staxx y con TheGrefg sería el punto fuerte del episodio, y este último declaró antes incluso de que hubiese salido el podcast que no reaccionaría a él en directo, porque no quería dar bombo al asunto. Finalmente, debido a la suavidad con la que expresó Willyrex su opinión sobre TheGrefg, el murciano ha decidido responder a las declaraciones que ha dado sobre él.

Al principio, TheGrefg recurrió al sarcasmo para comentar las pequeñas informaciones que iba contando Willyrex: "Totalmente cierto, amigos, le doy totalmente la razón a Willyrex en esto que acaba de decir". El streamer dejó claro que, en su opinión, todos estos detalles por los que ha sido criticado son exageraciones o menudencias, y ha querido quitarles peso dando la razón de forma constante a Willyrex.

Eso sí, TheGrefg también tuvo unas cuantas palabras bonitas para su "rival" streamer: "Eres la persona que más me ha inspirado en mis inicios, luego ya no tanto. Has sido un referente para mí, y eso siempre te lo agradeceré". El resumen de TheGrefg sobre el asunto es que Willyrex empezó a llevarse mal con él por su enfrentamiento con Staxx, y que ahora que él y Staxx se llevan bien, es Willyrex el que no quiere tener relación con él, por las cosas que han ocurrido entre ellos en el pasado.

TheGrefg no ha cerrado la puerta a una posible reconciliación entre ellos: "Si algún día quieres hacer un cara a cara, no creo ni siquiera que tenga que ser grabado. A veces mola hablar las cosas e intentar solucionar cositas que han pasado, porque cada uno tiene su vivencia". Es poco probable que esa conversación entre ellos suceda de forma pública, pero los seguidores de ambos esperan que, si se solucionan las cosas entre ellos, al menos decidan contárselo a sus fans.