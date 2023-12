Willyrex y su opinión sobre TheGrefg, en Sin Miedo Al Éxito: "Le pones un límite, y tiene que llegar al límite y cruzarlo"

Tras un teaser de lo más comentado, ha visto la luz el episodio de Willyrex del podcast Sin Miedo Al Éxito. Aunque no contiene declaraciones tan controvertidas como se pensaba en un primer momento, sí que ha habido un par de asuntos que han llamado la atención de sus fans más clásicos. Las palabras más esperadas eran las que hacían referencia a uno de los creadores de contenido con los que Willyrex tiene una rivalidad más notable: TheGrefg.

Cuando se escuchó lo que Willyrex decía sobre TheGrefg en el teaser, muchos pensaron que se ensañaría más con este conocido streamer, pero no ha sido el caso. Sus palabras para él han sido sorprendentemente suaves, pero sin dejar de opinar sobre lo que más le molesta de él: "El problema que tiene es que le pones un límite, y él tiene que llegar al límite y cruzarlo. Le pasa con un montón de streamers y amigos que al final se cansan. Yo creo que es su forma de ser, no creo que tenga mala intención, es casi como que no puede evitarlo".

Los comentarios que han surgido al respecto de estas declaraciones han estado, en su mayoría, de acuerdo con las palabras de Willyrex. Por supuesto, también han sido muchos los fans de TheGrefg que han acusado al podcast Sin Miedo Al Éxito de querer explotar la tensa relación de estos dos creadores de contenido, tocando temas que hace mucho que quedaron enterrados. El propio TheGrefg habló en directo de que no tenía intención de reaccionar al asunto durante su stream, y que, en todo caso, hablaría en privado con Willyrex, si es que tenía algo que discutir con él tras escuchar sus declaraciones. Teniendo en cuenta lo comedido que ha sido Willy con sus palabras, es probable que esta rivalidad vuelva pronto al estado del acuerdo de paz al que llegó hace tiempo.