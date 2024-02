TheGrefg revela cuánto costarán las entradas de los ESLAND, y el motivo por el que han cambiado la fecha

Cada vez queda menos tiempo para que se celebren los premios ESLAND, un evento que ha traído consigo muchas polémicas, pero que también ha generado mucho hype dentro de la comunidad. Porque, pese a que muchos criticaron tanto la selección de nominados como el formato de votaciones, también son muchos los que corrieron a apoyar a sus streamers favoritos en cuanto se abrieron las votaciones.

Pero, ahora, TheGrefg finalmente ha revelado uno de los datos que más se estaban esperando: el precio de las entradas. Aunque ya había avisado de que estas iban a ser bastante caras debido a que el recinto no será tan grande como el de otros años, ha conseguido sorprender a la comunidad porque son incluso más altos de lo que se esperaban.

Porque, por lo que parece, no mintió cuando avisó de que no iban a ser baratas, ya que la entrada más económica costará 50 euros, y la más cara ascenderá hasta los 200 euros, lo que ha llevado a muchos a replantearse la idea de ir a ver la gala en directo. Aun así, por ahora no han salido a la venta, de forma que TheGrefg confiesa que ha preferido avisar de la franja de precios antes de que salieran para que la gente lo tuviera en cuenta y tuvieran algo de margen para pensárselo.

Por otro lado, esta no es la única novedad que ha compartido. Porque, pese a que estaba previsto que la gala durara dos días, al final han tenido que reajustarlo y celebrar todo el próximo 16 de febrero. Esto se debe a que han programado un partido para el día 17 en este mismo recinto, algo que ha sorprendido a la organización, ya que les habían pedido que no pusieran nada para ese día. Por tanto, finalmente, se han visto obligados a reajustarlo y celebrar todo el mismo día.

Finalmente, aunque parecía que iban a terminar el día con buenas noticias porque TheGrefg anunció que había cumplido con los requisitos que le pidió Rubius, parece que el streamer sigue sin querer ir a la gala. Esto es algo que ha asegurado él durante su stream, momento en el que ha confesado que no solo no le gustan este tipo de eventos, sino que además tiene un rodaje programado para el mismo día de los premios. Aun así, sus seguidores siguen teniendo la esperanza de que termine yendo, algo que por ahora no parece muy probable.