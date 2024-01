WestCOL critica a los ESLAND, y se plantea la posibilidad de crear unos premios para los streamers latinoamericanos

Si hay un comentario que se repite constantemente por parte de la comunidad latinoamericana es el que desea que los streamers latinos se animaran a crear más eventos como los ESLAND o la Velada del Año, ya que la mayoría llegan por parte de españoles como Ibai o TheGrefg. Esto es algo que incluso algunos streamers han comentado en alguna ocasión, pero que siempre se ha quedado en el aire. Aun así, parece que esto podría empezar a cambiar en el futuro, ya que en esta ocasión WestCOL y ElZeein han hablado más seriamente sobre la posibilidad de organizar ellos unos premios para la comunidad latinoamericana.

Esto es algo sobre lo que han reflexionado mientras opinaban de los ESLAND, ya que ambos siguen muy sorprendidos por los streamers que han salido nominados en ciertas categorías. Porque, mientras WestCOL considera que ElZeein debería estar nominado a Streamer Revelación; el peruano no entiende cómo puede ser que WestCOL haya terminado descartado en la categoría de Streamer del Año.

A raíz de esto, ambos han empezado a hablar sobre la necesidad de contar con unos premios que premien a los streamers latinoamericanos, algo que ElZeein considera que "falta" dentro de la comunidad. Porque, tal y como ha señalado el streamer peruano, España es el único lugar en el que los streamers se han animado a hacer "un montón de eventos", mientras que allí hay muy pocas personas que decidan unirse para crear algo grande.

Pero, aunque al principio se han mostrado bastante serios con la idea de crear estos premios, WestCOL no ha querido perder la oportunidad de criticar, una vez más, a los ESLAND. Porque, en su opinión, no le gusta la forma en la que están hechos estos premios, en los cuales considera que hay que "ser español" o muy amigo de uno de ellos para poder llegar a ganar algo. Aun así, el colombiano ha aclarado que, aunque diga todo esto, a él le cae bien TheGrefg, pero eso no quita que tenga una opinión negativa de la organización de los ESLAND.

Sin duda, cada vez queda más reflejado en la comunidad lo complicado que es crear unos premios de streamers que contenten a todos. Porque, aunque en esta ocasión se han basado en las estadísticas, parece que hay muchos que siguen sin estar de acuerdo en el resultado que estas han dado. Aun así, con suerte pronto habrá más streamers que creen sus propios eventos, algo que les permitiría ver las diferentes propuestas organizativas y descubrir cuál funciona mejor en este tipo de proyectos.