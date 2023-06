TheGrefg revela qué hará si llega a encontrarse con WillyRex durante la serie Bellum

Con el inicio de Bellum cada vez más cerca, la comunidad empieza a mostrarse más impaciente y a imaginarse cómo serán algunas de las interacciones que pueden llegar a suceder durante esta serie. Y, como era de esperarse, algo que muchas personas están esperando es que TheGrefg llegue a cruzarse con WillyRex, ya que la tensión entre ambos streamers sigue muy presente en el aire, y la comunidad recuerda muy vívidamente su discusión en Twitter.

Por este motivo, no es de extrañar que durante uno de los directos de TheGrefg sus espectadores hayan querido hablar sobre este tema, y plantearse qué pasaría si llegaran a encontrarse y pelear dentro de esta serie. A raíz de esto, sus seguidores han querido sugerirle qué es lo que podría decirle en el caso de que llegara a matarle en Bellum y, como no podía ser de otra manera, la mayor propuesta de la comunidad ha sido que le diga "¿Sigo?". Estas palabras han pasado a convertirse en una de las expresiones más míticas de la comunidad hispanohablante, hasta el punto de que incluso llegaron a aparecer en el Rewind de 2022.

Aun así, con intención de continuar con esta broma, el murciano no se ha mostrado conforme con esta propuesta porque considera que "sería tan divertido" que no le parece bien. Por ello, ha decidido que optará por decir "cont", otra de las palabras que utilizó Willyrex durante el hilo que escribió contra él.

Finalmente, antes de cambiar de tema, ha querido terminar la broma aclarando esta situación para que nadie llegue a malinterpretar sus palabras. Por este motivo, ha aclarado que, en el caso de que se llegara a dar esta situación, no sabe cuál sería su reacción real ya que no es algo que se pueda preparar. Por tanto, hará lo que le "salga en el momento", sin planear nada previamente. Sin duda, pese a que existe la posibilidad de que esto no llegue a suceder, son muchas las personas que están frotándose las manos con la esperanza de que llegue a darse este enfrentamiento. Pero, por ahora, todavía queda esperar unos días más hasta que dé comienzo esta nueva serie de Rust, por lo que habrá que tener paciencia.