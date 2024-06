Totalmente inesperado: Willyrex anuncia que va a cenar con Javier Miley

Desde sus inicios en YouTube, Willyrex siempre se mostró como alguien reservado y ajeno a las polémicas. El creador de contenido nunca solía mojarse en nada y trataba de proyectar una imagen de ser alguien para todos los públicos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte esto ha cambiado, y Willy ha estado envuelto en algún que otro lío —como, por ejemplo, todo lo relacionado con los NFT—. Además, últimamente hemos podido verle aparecer en varios podcast, donde el creador da a conocer algunas de sus opiniones en temas como la política o la economía.

Recientemente, Willyrex ha hecho unas declaraciones en el podcast Spicy4tuna que han dejado a todo el mundo con la boca abierta. El madrileño, como es habitual en sus apariciones en el podcast, ha hablado de muchas cosas, pero ninguna ha llamado tanto la atención como la revelación de que el presidente de Argentina, Javier Miley, le ha invitado a cenar a la Cena de la Libertad, un evento que cada año congrega a "liberales de España y del mundo para brindar por la libertad y por el galardonado con premio Juan de Mariana", según podemos leer en la web de el Instituto Juan de Mariana.

"La semana que viene voy a la Cena de la Libertad con Miley. Estaba pensando si esto lo pongo o no en mis redes sociales. Mi teoría es que siempre he sido muy blanco y nunca he hablado de política, religión o fútbol, que para mi son tres cosas que no se podían tocar. Pero ahora con lo de Miley, ¿qué hago?", contó Willyrex. "No sé qué hacer. Me lo invento, pero imaginemos que ahora mismo le caigo bien al 90% de los argentinos, pero si pongo una foto con Miley voy a caer mal a mucha gente. Así que a nivel de riesgo y recompensa, ¿vale la pena?", continuó.

Desde luego, creo que nadie se podía ver venir que Willyrex y Javier Miley fueran a conocerse y a cenar juntos. Un encuentro que nadie se esperaba, que nadie pedía y que, la verdad, no es síntoma de nada bueno.