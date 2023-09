El tremendo cabreo de Spreen contra Eufonia por la mala gestión del Dedsafio Bingo 2

Cada vez es más común que los Twitch Rivals sufran una gran cantidad de bugs, algo que provoca que la experiencia de los espectadores y de los creadores de contenido termine viéndose afectadas. Y, aunque la mayoría ya se han acostumbrado a todos estos errores, hay ocasiones en las que la mala gestión de estos termina sacando de sus casillas a algunos streamers. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Spreen durante el Dedsafio Bingo 2, donde ha saltado contra Eufonia porque considera que han tomado varias decisiones injustasdurante este evento.

Aunque el argentino ya se había quejado durante el segundo día de este Twitch Rivals, no ha sido hasta el tercero que ha explotado contra la organización, a quienes acusa de haber ignorado su reporte para no tener que discutir con él sobre uno de estos errores. Tal y como ha explicado, si este fallo no les afectara de una forma importante, lo habría dejado pasar, pero precisamente ha sido por culpa de esto que sus compañeros de equipo han perdido 2.000 dólares cada uno.

El problema nace a raíz de una de las pruebas del segundo día, donde no les dieron los puntos por el repetidor que utilizaron, porque consideran que no cumplía con lo que se pedía, algo que Spreen asegura que sí que hacía. Aun así, Eufonia ha continuado negándose en todo momento a darle estos puntos, algo que ha cabreado al argentino hasta el punto de decir que hablaría directamente con Twtich, a quienes ha terminado llamando por teléfono para intentar solucionarlo.

Además, este no ha sido el único problema que ha molestado a Spreen, ya que también ha acusado a Eufonia de haber favorecido a algunos equipos al repetir ciertas pruebas. Esto es algo que considera que no deberían haber hecho, ya que si repiten una por los bugs, deberían repetirlas cada vez que encontraran un problema y no beneficiar solo a los primeros que lo hayan sufrido, algo que no han hecho.

Aun así, por ahora parece que tanto Twitch como Eufonia continúan negándose a darle los puntos que están reclamando, algo que no parece frenar a Spreen, quien asegura que no va a parar hasta que lleguen a un entendimiento. Porque, tal y como ha compartido, aunque para él esos 2.000 euros no suponen un gran cambio de vida, tiene compañeros de equipo a los que sí que les vendría muy bien ganarlos. Y, precisamente por ello, no quiere quedarse callado frente a una injusticia.