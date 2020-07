2020 iba a ser el gran año de TWICE, y todavía puede serlo. Ni la crisis del coronavirus ni los problemas que están teniendo para terminar su disco han desanimado a los fans que esperan ansiosos noticias de sus idols favoritas. La última es que las nueve integrantes regresan a los escenarios para dar su primer concierto online.

Así lo han confirmado sus representantes en las redes sociales, anunciando además que el evento se llamará 'Beyond LIVE – TWICE : World in A Day'. Por supuesto, las reacciones de todos los 'Onces' no han tardado en aparecer por todos los rincones del planeta.

Los seguidores de la banda son especialmente activos y de hecho han provocado que JYP Entertainment, sello discográfico de las chicas, se ponga las pilas pero bien. Es posible que fruto de esa presión que han estado haciendo (a causa de que los productores no cumplieran fechas de estrenos) hayan conseguido que este evento se convierta en realidad.

A principios de este año hubo mucha polémica por la información contradictoria que llegaba sobre el grupo, lo que se tradujo en miles de peticiones online y en las oficinas físicas de JYP para que pusieran todos los medios en facilitar el trabajo a Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu.

La nota de prensa describe 'Beyond LIVE' como "actuaciones en directo que pretenden crear una nueva experiencia de conciertos, optimizadas para el entorno online". La nota sigue con detalles técnicos, como que "incluirá tecnología puntera en la sincronización de cámaras, gráficos 3D y conexión a los palitos luminosos de los fans, que irán cambiando de color y de patrón de luces dependiendo de la canción".

Beyond Live es una plataforma que ya han utilizado otros grupos coreanos de la discográfica SM Entertainment, y TWICE será el primer conjunto que no tiene contrato con SM en subirse a su escenario. 'TWICE: World in A Day' se celebrará el día 9 de agosto a las 8 de la mañana, hora española, y a través de la plataforma V LIVE.