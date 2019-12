Que el frío afecta más a aquellos que no tienen cálidos recuerdos es algo que tenemos bastante claro. Es verdad que tantas luces de Navidad, los jerseys feos y el mal tiempo pueden agobiar en caso de que no te flipe este período, pero eso de tener vacaciones y poder hacer cosas que no están igual de bien vistas el resto del año tienen su aquel, ¿no te parece?

Entre esas cosas podemos poner la de escuchar villancicos o canciones de temática navideña, porque no te vas a poner un "christmas' song" en agosto mientras esperas el autobús. Por eso nos hemos acordado de cinco temazos K-pop que retratan muy bien los sentimientos de esta época del año, y que por cómo suenan puedes poner en tus fiestas familiares sin que nadie se dé cuenta. ¿Quién sabe? Lo mismo hasta convences a alguien para que descubra este género y hasta se vuelva kpopero.

VAV – 'So In Love'

El himno K-pop navideño de las vacaciones pasadas (se estrenó hace justo un año) podría volver a sonar tranquilamente durante 50 Nochebuenas. Es tan buenrollista que quien no lo haya oído antes te pedirá un bis, y si triunfa corres el peligro de escucharla en bucle durante un buen rato. Es la canción perfecta para iniciar tu playlist coreana.

TWICE – 'Merry & Happy'

El título le va que ni pintado, porque todo es felicidad en este tema de las chicas de TWICE. Y ya de paso, el videoclip nos enseña que las fiestas invernales en Corea del Sur son muy parecidas en decoración y espíritu a las que celebramos aquí. Por cierto, no te pierdas la ideaca de árbol navideño hecho de papel en el 01:43: fácil de guardar, de hacer y queda chulísimo en el salón. ¡Lo queremos!

Starship Planet – 'Christmas Time'

Un puñado de artistas de la discográfica Starship (ahí está Wonho) se juntaron en este videoclip coral que parece grabado en un local que sería genial para la fiesta de Nochevieja. Alguien que no conozca el estilismo de los flower boys puede sentirse confundido por la gran cantidad de peinados similares, como si la raya en medio se hubiera puesto de nuevo de moda, pero es lo de menos en una explosión de interpretaciones cálidas y una colaboración de estrellas sin precedentes.

FNC ARTIST – 'It’s Christmas'

Por si las campanillas y el ritmo de este tema no dejaran clara su temática, los protagonistas de la canción dicen cada poco tiempo "Christmas", así nadie va a tener dificultad encasillándolo como villancico. Por otro lado decimos "protagonistas" porque no todos son cantantes profesionales, sino artistas como Jung Hae In que se atreven a ponerse delante del micrófono en un videoclip que al final resulta adorable.

GOT7 – 'Miracle'

Una niña "rebonica" (como diría mi abuela) parece estar chungui y por eso no sale a jugar con la nieve (artificial) con la que están pasándoselo teta el resto de sus coleguis. Pero amiga, esto es Navidad y aquí pasan milagros guays, como que se te aparezca GOT7, te ponga unas orejeras y te lleve a una atracción de lo que parece Disneyland París y se ponga a bailar en una actuación privada. Más tristona que el resto de composiciones que os vamos a recomendar pero oye, es que son GOT7.