Twitch banea a una de las streamers trans más importantes del mundo, tras defenderse de unos mensajes de odio

Imagina que tratas de defenderte de una raid llena de odio y acabas siendo baneado por defenderte. Esto es lo que le ha ocurrido a Keffals, una de las mayores streamers y activistas trans de la plataforma, aunque no ha sido la única.

Todo empezó hace unos días cuando en pleno directo Keffals fue atacada por un grupo de fanáticos de otro streamer. En este caso, hablamos de Destiny, conocido por sus pensamientos políticos y sus comentarios tránsfobos, y que ya ha sido baneado de forma permanente por su comportamiento. La streamer canadiense había anunciado que hablaría en un directo sobre el polémico Destiny y cómo estaba incitando a sus propios fanáticos a que se metieran con ella.

La propia streamer ha contado que el baneo de Twitch se debe a que ha difundido símbolos odiosos, y por ello ha sido baneada durante 30 días. Aunque la realidad es que durante la retransmisión comenzó a recibir mensajes llenos de odio y comentarios tránsfobos que ella leyó en alto para dar visibilidad al acoso que recibe.

No ha sido la única persona baneada por defenderse de comentarios hirientes. El actor Ian Alexander ('The Last Of Us'), el cual también pertenece al colectivo trans, fue baneado tras lidiar con un grupo de trolls.

Según informa el propio actor, su baneo vino dado por decir que "tocaran un poco de hierba" (una expresión que hace referencia a que se vayan o que desconecten). Aunque apeló y le han devuelto su cuenta, ha decidido tomarse unos días de descanso para cuidar de su salud mental.

Por el momento, Keffals va a retransmitir en YouTube hasta que termine el baneo. Aunque recupere su cuenta hoy mismo, esto nos demuestra que aún queda mucho que recorrer para terminar con las raids de odio en redes sociales.