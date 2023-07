Twitch responde a Ibai tras el problema con las cifras de la Velada del Año 3: "No van a reconocer que hubo más viewers"

El pasado sábado fue uno de los días más esperados de todo el año: la Velada del Año 3, un evento que millones de personas estaban deseando ver y disfrutar un año más. Y, desde el momento en el que se anunciaron los boxeadores de esta edición y de los artistas que iban a actuar, tanto la comunidad como los propios streamers se imaginaron que esta velada podía llegar a superar por mucho a la de otros años. Pero, aun así, parece que Twitch no consiguiósoportar el apoyo que recibió este evento, ya que a lo largo de la retransmisión sufrió varias caídas y, además, no llegó a hacer bien el recuento de espectadores porque superó el máximo que habían establecido.

Por este motivo, Ibai se puso en contacto con la plataforma con el objetivo de conocer qué es lo que pasó, ya que por culpa de esto muchas personas se perdieron parte de los combates y las actuaciones. Pero, por lo que parece, Twitch no le ha dado una respuesta clara respecto al máximo de espectadores que ha alcanzado la Velada del Año 3, ya que únicamente se han limitado a asegurar que hicieron todo lo posible. Además, señalan que hostear un evento tan multitudinario es muy complicado, por lo que han querido reafirmar que han dado "su máximo esfuerzo" para que este saliera bien, pese a lo ocurrido.

Aun así, Ibai ha señalado que no han "querido reconocer" el problema que tuvieron con el recuento de espectadores. Pero, de todas formas, esto es algo a lo que ha preferido no darle importancia porque, tal y como señala, "al final no sirve para nada", ya que considera que este récord solo sirve para alimentar el ego personal de quien lo rompe

Y, aunque es consciente de que sería genial poder conocer cuál ha sido el número real al que han llegado, señala que se conforma con haber superado el anterior récord de la plataforma, ya que esto les permite seguir esforzándose para volver a superarlo el próximo año. Por tanto, parece que tanto la comunidad como Ibai tendrán que quedarse sin saber cuál es el máximo de espectadores que ha conseguido realmente la Velada del Año 3, algo que muchos esperan que corrijan para los futuros eventos.