Twitch revela que habrá cambios en los anuncios para mejorar la experiencia de usuario

El nuevo sistema de monetización por anuncios de Twitch, tres minutos por cada hora de stream, es beneficioso para los creadores, pero ha irritado bastante a la comunidad. El rechazo que ha generado entre la audiencia ha provocado que muchos streamers prefieran no implementarlo en sus canales, y eso va en detrimento de los intereses de la plataforma. Con la llegada del nuevo año, Twitch ha querido proponer una solución: un sistema de anuncios más cómodo y menos intrusivo que ayude a mejorar la experiencia de los usuarios.

La plataforma ha reconocido que este primer experimento no ha obtenido resultados perfectos, y es por eso que está lista para aplicar todos los cambios que sean necesarios, en respuesta a las quejas que ha ido mostrando la audiencia. En primer lugar, parece que la distribución de los momentos en los que se reproducen los anuncios podrá estar más en manos del streamer, de forma que estos no interrumpan el flujo natural que debería seguir el stream. Además, los anuncios preroll dejarán de mostrarse a pantalla completa, para que así el espectador no deba perderse ningún momento clave de la emisión.

Por otro lado, Twitch avisará unos segundos antes, a través de una pequeña notificación en el stream, de cuándo se va a reproducir el próximo anuncio. De esta forma, la publicidad no saltará de forma tan repentina como lo ha hecho hasta ahora. Este y otros cambios han sido los que ha expresado Tom Verrilli en una carta a los creadores publicada en el blog oficial de Twitch, y parece que todos ellos se aplicarán muy pronto. La plataforma ha expresado que seguirá escuchando las sugerencias de sus creadores y usuarios para esforzarse en que su experiencia sea lo más grata posible. ¡Más vale que sea así, antes de que las numerosas competencias que están surgiendo le tomen la delantera!