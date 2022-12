Twitchlogger, la página que te permite saber a quién ven tus streamers favoritos

Los fans de los creadores de contenido disfrutan conociendo todos los detalles posibles de las vidas de sus ídolos, y eso incluye todo aquello que hagan durante su tiempo libre. Parece que los streamers no tienen suficiente con dedicarse a Twitch varias horas cada pocos días, que también deciden ver el contenido de algunos de sus compañeros. Podría pensarse que utilizan cuentas anónimas para ser usuarios de Twitch, pero la página Twitchlogger revela todo lo contrario: usan sus cuentas con millones de seguidores para ver contenido, y se puede saber con exactitud cuántos minutos dedican a ver a cada uno de sus favoritos.

Resulta curioso que estos datos, en principio, tan privados, estén al alcance, incluso, de empresas ajenas a Twitch. Los creadores tendrán que andarse con ojo y no ver con sus cuentas principales aquellos contenidos que podrían traerles problemas. Los datos que ofrece esta página son tan detallados que incluso se puede saber cuál ha sido el último contenido que ha visto cada streamer, y la hora y el día exactos en el que lo hizo. Aunque también hay que decir que no son pocos los que señalan que estas mediciones no son todo lo precisas que podrían ser.

Gracias a este truquito, hemos podido conocer (o confirmar, según el caso) que Auron es, con diferencia, el streamer al que más ve Ibai, y que este amor es correspondido; que TheGrefg parece tener cierto gusto por Putupau, algo poco habitual entre los grandes nombres de Twitch; o que Aroyitt ha dedicado más de cinco días en total a ver a Alexby en los últimos seis meses, y que IlloJuan, Cristinini y Mayichi son otros de sus favoritos.

Ahora que esta herramienta se está haciendo popular, lo más probable es que los streamers recurran siempre a sus cuentas anónimas para ver otros contenidos, y evitar así que sus seguidores se enteren de los creadores a los que ven. ¡Así que habrá que aprovechar esta oportunidad de cotillear mientras dure!