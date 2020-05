Ya llevábamos unos cuantos adelantos de lo que iba a ser 'Can't You See Me', pero no sabíamos que TXT se iba a poner tan serio en su nuevo trabajo. Lejos de fantasear con temas exóticos, los chicos hacen una declaración de intenciones asegurando que más que compañeros son amigos, y que los cinco están viviendo una experiencia personal y profesional fabulosa, si bien no todo son alegrías.

El videoclip que acompaña a este lanzamiento deja imágenes de ellos hablando felizmente y pasando buenos ratos juntos. Pero después hay insertos de cómo chafan frutas y se manchan la ropa de todo tipo de colores (especialmente rojo sangre), lo que algunos han visto como metáfora de las ocasiones en las que discuten.

El vídeo incluye imágenes de los miembros bailando delante de una casa en llamas, que resulta ser la misma donde momentos antes les veíamos pasando grandes recuerdos. ¿Es otra metáfora de que los tiempos cambian?

La letra es otro punto donde se nota el cambio de rumbo. Habla de la desesperación que uno siente cuando un amigo no comprende tus sentimientos, y el dolor que provoca el distanciamiento de alguien que tenías muy cerca. "Siénteme, porque mis amigos ya no me entienden" es una frase que ha desgarrado a sus seguidores.

En una rueda de prensa celebrada dentro de las promociones de la banda, los miembros hablaban del proceso creativo y del auténtico significado de esa canción. "Tratamos la soledad causada por la ruptura de una amistad. Puedes sentir cómo el chico que cuenta su historia tiene sentimientos encontrados de resentimiento y esperanza de que lo salven sus amigos".

'Eternity' es una continuación de dos lanzamientos muy celebrados del año pasado: 'Star' y 'Magic', y parece que todavía les queda algo más que contar dentro de la serie 'The Dream Chapter'. "Tocamos temas e historias de las que queremos hablar, y no puedo decir que este sea el último capítulo. Dependerá de lo que el público piense de este trabajo".

Los actos promocionales para el regreso incluyen un show especial, que podrá verse a través de YouTube después de que se haya emitido en una cadena local coreana. Y mientras tanto, la app WeVerse va actualizándose con nuevos contenidos y entrevistas relacionados con la banda.