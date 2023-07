Vegetta777 explota contra las quejas de algunos streamers en el DEDsafío Ark y critica su comportamiento infantil

A medida que pasan los años, cada vez queda más claro que es prácticamente imposible organizar una serie con streamers en la que no haya, como mínimo,una polémica entre ellos. Y, aunque al principio la mayoría empezaron bastante tranquilos, al final el DEDsafío Ark no ha conseguido librarse de estas disputas entre los participantes. Pese a que algunos de los streamers ya sufrieron algunos roces durante los primeros dáis, parecía que estaban controlando bien esta situación, algo que se ha demostrado que no ha sido así después de que Vegetta777 haya terminado saltando contra diversos creadores de contenido.

Esto se debe a que, aunque él se ha mantenido callado y pensaba que iban a poder resolver los problemas de forma privada, no han dejado de acumularse las quejas por parte de algunos streamers hacia su tribu. Entre estos se encuentran Nexxuz, Luxxuz, Lexosi y Fluctu, quienes no han dejado de cuestionar el número de artefactos que tiene la tribu de Vegetta en el juego y todos los logros que han conseguido. Por este motivo, ha querido explicar en directo la forma en la que han conseguido cada uno de estos objetos, con el objetivo de acallar todas las quejas de estos creadores de contenido.

Pero, lo que más le ha molestado no ha sido que Nexxuz cuestionara el hecho de que tuvieran tantos artefactos, sino la actitud inmadura que ha tenido Fluctu frente a esta situación. Porque, después de conocer que Ren les vendió un artefacto que tenían repetido, decidió regalar todos los suyos a otra tribu para que la de Vegetta no ganara. Ante esto, señala que no sabe cuántos años tiene, pero que no entiende por qué se comporta como un niño pequeño, especialmente cuando no hay ningún premio en juego.

Por este motivo, después de hablar de todas las polémicas que se han generado alrededor de su tribu y de sus amigos, ha retado a todos los streamers que tienen problemas con él a que vayan a la puerta de su base para hablar las cosas como adultos. Sin duda, cuando hay muchos streamers juntos en una serie es muy normal que terminen habiendo roces entre ellos, por lo que habrá que ver si consiguen hablarlo todo para solucionarlo, tal y como les ha sugerido Vegetta, o si simplemente dejarán los problemas sin resolver.