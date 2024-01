Vegetta777, muy enfadado con la promotora inmobiliaria: "Hay cosas de la casa que todavía no han hecho"

Pese a que ya han pasado muchos meses desde que terminaron de construir su casa y que Vegetta777 finalmente pudo empezar una nueva etapa de su vida en esta, parece que los problemas alrededor de esta no terminan. Porque, aunque lleva viviendo en ella desde octubre, todavía hay detalles que los trabajadores no han acabado de arreglar, algo sobre lo que ahora se ha quejado durante uno de sus directos.

Desde el momento en el que se mudó, Vegetta ya encontró varios problemas que tuvo que pedir que modificaran y, pese a que su comunidad pensaba que después de tres meses ya estaría solucionado, la realidad es que la casa todavía tiene cosas por terminar. Según ha explicado, en estos momentos tiene un agujero en la ducha porque le falta un embellecedor que todavía no han ido a ponerle. Y, por lo que parece, este no es el único trabajo que han dejado a medias.

Aun así, la promotora le pidió 19.000 euros a Vegetta por algunos de los cambios que han tenido que hacer, algo que él se ha negado a pagar hasta que hagan todo lo que les queda por hacer. Porque, por mucho que avisara de todo lo que faltaba, el streamer asegura que no han dejado de retrasar estos trabajos. Y, por si no fuera suficiente, han seguido cobrándole por trabajos que todavía no han hecho, algo que le ha llevado hasta su límite.

Por este motivo, ha terminado harto de esta situación y se ha negado a pagar lo que falta hasta que no vayan a encargarse de todo lo que les queda. Además, ha remarcado que él no tuvo problemas a la hora de adelantar 300.000 euros por los trabajos, pero que ahora ha llegado a llegado a un punto que él ya no va a aceptar, porque considera que se "están pasando". Sin duda, el retraso de estos trabajos ha sorprendido a muchos de sus seguidores, quienes no han tardado en mostrarle su apoyo en esta decisión y esperan que pronto puedan solucionar todos estos problemas.