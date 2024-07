La Velada del Año 4 la ganó David Bisbal

La Velada del Año 4 tenía una responsabilidad a sus espaldas enorme. Ibai Llanos dijo de broma en 2021 que el objetivo era que el evento llegara al estadio del Real Madrid, como una ilusión inalcanzable. Ya entonces levantó el interés de millón y medio de personas, y unas 200 lo vivieron en directo bajo estricta invitación VIP. La última edición ha sumado 3,7 millones de seguidores online, y más de 80.000 espectadores en directo, según datos de la organización.

Los primeros en la cola, una familia llegada de Almería, guardaban hueco desde las 9 de la mañana, y eso que tenían asientos numerados. "Es que esto no pasa todos los días", decían a mediodía, cuando ya había miles de curiosos esperando la apertura o deseando ver a los influencers. Ninguno se dejó ver por la calle, más allá de algunos presentadores o Henri, el Ibai fake que también tuvo su momento de gloria para cachondeo del respetable.

Puntuales como un clavo, los auténticos responsables de la Velada comenzaron con Julieta Venegas para calentar el ambiente, bastante de chill para dar a conocer las virtudes del estadio. Un sonido impecable para un escenario que se quedaba un poco pequeño para la magnitud del lugar y la asistencia. Con todo, un logro impresionante y un lleno absoluto.

La lista de invitados ilustres incluyen nombres como Vinicius o Auron, quien pareció sufrir un poco por la entrevista de María Patiño, con referencias a su relación con Gemita. Decimos relación porque interactúan entre sí, ojo, no porque aseguremos que están liados. Pero ese es otro tema…

Ya en las entradas avisaban que en algunos sectores el espectáculo estaba servido para verlo en pantallas, y lo cierto es que en las zonas más altas se veía muy bien con la emisión en directo. Un ring queda microscópico en la cúspide del estadio, y sin embargo se disfrutaba bien entre el sonido y el ambiente. Otro punto positivo que el público supo agradecer con vítores.

Vista general de La Velada del Año 4 | Kosmos / Isaac Farrés

No tan uniforme fue la reacción al formato Rey de la Pista: una buenísima idea que se hizo bola por no saber antes del segmento cuál era el criterio por el que un luchador pasaba o no, y especialmente notorio en el caso de Sezar Blue, aclamado como héroe después de un cambio físico increíble. La pelea más espectacular, con permiso de las chicas, fue la de Shelao y Viruzz, muy cerca del KO y con el público entregado a aquel que repudiaron con el tema del dopaje. Agua pasada. Por su parte, Plex y ElMariana, dos torres que sí destacaban hasta en la distancia, fueron mucho más conservadores de lo que se esperaba, si bien la emoción se alargó a un cuarto round que todos en el público sabían que iba a suceder. No tanto por el combate, sino porque parecía todo ir con un poco de adelanto.

¿He dicho todo? Bueno, pues no tanto, porque la injustificada ausencia de Nicky Jam se hizo bola con el retraso de Anuel, que salió abucheado por un sector más bruto de la audiencia acompañándole de gritos inaceptables. Todos pueden tener un mal día, ¿no? Bizarrap sí que no faltó a una fiesta de la que ya es un habitual. Fue con Ibai (y Skrillex en la retaguardia) cuando se bautizó como estrella mundial en 2022, en una actuación legendaria que confirmó, aunque a menos revoluciones, en 2024. Su sesión 52 voló muy alto, y en ningún momento se bailó tanto como con el Quédate.

Mención especial para Will Smith, un autor quizá un poco maduro para la media de edad que se veía en las gradas, y que pese a ser un peso pesado a nivel artístico, palideció frente al orgullo patrio de David Bisbal. En lo que probablemente fue el momento menos favorito para los vecinos de la zona, el estadio se vino abajo con los alaridos provocados por Bulería, una canción que debería convertirse ya en el himno de la Velada.

La Velada 4, incluso siendo mejorable, ha sido el mejor evento que ha organizado Ibai y no se le puede quitar mérito en ningún aspecto. Es impactante que el de Bilbao se peleara por pagar el alquiler hace cinco años y que ahora sea el rey indiscutible de Twitch (lo dice el propio CEO de la compañía, que estuvo en Madrid para no perderse el espectáculo). Se pondrá los guantes y subirá al ring en 2025, cuando tenga 30 años, y para entonces habrá vivido mucho más que algunas figuras históricas que le doblan la edad. Como para no reconocerle todo lo que está haciendo, faltaría más.

Por cierto, la lista completa de combates y ganadores de la Velada 4:

Agustín51 vs. Carrera, ganador Agustín a los puntos

Guanyar vs. La Cobra, ganador La Cobra por lesión del español

Zeling y Nisaxter vs. Alana y Amablitz, ganadoras las mejicanas a los puntos

Viruzz vs. Shelao, ganador Viruzz (claramente) a los puntos

Rey de la pista, ganador Karchez (no sin polémica, salió el árbitro a dar explicaciones)

Plex vs. Mariana, ganador el español tras una ronda extra