Una obra de arte no tiene por qué estar expuesta en un museo con un marco. Hay muchas y muy diferentes y eso lo saben bien los grafiteros que, día a día, intentan que sus obras se reconozca como arte y no como algo ilegal.

Los hay de todo tipo, puedes encontrarte el mayor garabato del mundo que solo ensucia y empeora una pared pero en la calle de enfrente, de repente, ves una imagen increíble que parece que va a cobrar vida de un momento a otro. Esa es la magia del grafiti. Por eso hoy nos vamos a recorrer el mundo saltando de dibujo en dibujo para enseñarte algunos de los más famosos.

- Corea del Sur. Uno de los grafitis más espectaculares que podrás ver es el más alto de Asia. Se encuentra en Busán y se extiende a lo largo de una fachada de 70 metros de alto.

- Senegal. El grafiti es una actividad legal en este país y, de hecho, Dakar acoge uno de los mayores festivales de este arte urbano bajo el nombre de Festigraff. Sus calles están decoradas con obras de todo tipo de temáticas y colores a cada cual más impresionante.

- Los Ángeles. Conocidos monstruos como Frankenstein, su novia, Drácula o el Hombre Lobo decoran el muro de los estudios de Universal con un nivel de detalle tan increíble que te obligará a pasar un buen rato observándolos si algún día visitas esa zona.

- El Salvador. Fachadas y muros están llenos de grafitis en este país sudamericano. Algunas de ellos empezaron como parte de una iniciativa para tapar simbología intimidatoria callejera (allí hay muchas mafias) y convertirlos en verdaderas obras de arte.

- Berlín. Si pisas la capital alemana no puedes dejar de visitar la East Side Gallery, una galería al aire libre con más de 100 grafitis que fueron pintados en una parte del Muro. Las pinturas que allí aparecen son tan impresionantes como famosas y, por supuesto, invaden las redes sociales con turistas de todo el mundo que se fotografían allí. ¿O es que no has visto mil veces la estampa de los líderes comunistas Erich Honecker y Leónidas Breznev dándose un beso?

- Suecia. A lo largo de todo el país Linus Lundin (también conocido como Yash) ha dejado su huella con obras de arte con las que vas a flipar. Y te lo decimos muy en serio. Con un nivel de detalle increíble sus dibujos impresionan y es difícil dejar de mirarlos.

- Noruega. Este país luchó durante mucho tiempo contra el arte urbano hasta que decidió rendirse e invertir fondos para que fuera un verdadero arte en las calles. Así, podemos encontrar lugares como Bergen con grafitis únicos y que ha visto nacer y crecer a grandes artistas de este ámbito.

- Nueva Zelanda. En Christchurch los artistas urbanos tienen libertad para decorar las calles con grafitis tan espectaculares como este que tienes aquí debajo. Algo que añade color y personalidad a una ciudad relativamente nueva que todavía está buscando su identidad.