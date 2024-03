Westcol estalla contra Juan Guarnizo: "Ha cometido errores toda su vida y por eso nadie lo quiere"

La de Westcol y Juan Guarnizo es una de las mayores rivalidades dentro del mundillo de la creación de contenido. Ambos se han tirado más de una vez y parece que su guerra no tiene fin a la vista. Más bien todo lo contrario a juzgar por unas recientes declaraciones de Westcol surgidas después de que saliesen a la luz capturas de mensajes que, supuestamente, seguidores de Westcol han enviado a Juan Guarnizo, tal y como este último ha mostrado en Twitter/X.

"Siga tirando mierda, gran hijo de puta. Por eso se le murió su hermana, por sapo donde no lo han llamado. Aguante Westcol y vuelva a Colombia que le daremos la bienvenida, sapo malparido", se puede leer en el mensaje que un seguidor le envió a Juan Guarnizo. Por supuesto, a raíz de esto se ha armado un gran revuelo en redes sociales y Westcol no ha tardado en salir a defenderse.

"Llega la gonorrea de Juan Guarnizo, que es un hijo de puta, que está más apagado que la mierda, que ha cometido errores toda su vida y por eso nadie lo quiere, a poner ese tuit más viral todavía. Yo no controlo a esa gente, ni me siento identificado por ellos. Lo hacen para que yo quede mal. Es para que me sigan tirando a mí. Yo solo he hecho todo lo posible para que esa liga siga creciendo, porque soy una persona puesta para el trabajo", ha comentado, muy contundente, Westcol en un reciente directo.

"Yo sé que tengo la sangre caliente. Yo lo entiendo, pero es que este es mi canal de Kick y aquí es donde yo me expreso y hablo con la gente lo que siento en el momento", ha argumentado. Sobra decir que el tono del colombiano no ha gustado a prácticamente nadie. Y es que siempre se pueden hablar las cosas con educación, sin importar sobre qué versa la disputa. Unas disculpas no estarían de más.