Westcol y la mala gestión de Salvando la Navidad: "César hizo una lista de invitaciones y la publicó sin preguntar"

El evento de streamers Salvando la Navidad de Westcol está generando mucho revuelo en redes después de que se hayan lanzado invitaciones de forma pública sin que los streamers seleccionados para participar supieran nada sobre el evento. Westcol ha explicado qué es lo que ha fallado en el plan.