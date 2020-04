Willyrex y su chica han sido tan solo una de las parejas que se han visto afectadas por los ‘daños colaterales’ del coronavirus. El youtuber y Cristiurbi han anunciado que han decidido cancelar su boda y cambiar la fecha que tenían prevista para la celebración del enlace.

A mediados de agosto del año pasado la pareja anunció felizmente su compromiso para los meses de verano de 2020. Sin embargo, la situación de crisis sanitaria actual ha provocado que hayan tenido que aplazar la boda hasta en dos ocasiones: "Me iba a casar en los próximos meses, como ya sabéis no dije la fecha concreta, pero se iba a celebrar en los próximos meses y lo hemos tenido que cancelar, ya no sólo una vez sino un par de veces”, así lo ha comunicado Willyrex a través de unos stories en su cuenta de Instagram.

El participante de Karmaland ha dicho que a pesar de que la situación mejore ambos consideran que “no es momento para juntar a un montón de personas”.

Por su parte, Cristiurbi ha dado más detalles, también a través de las historias de Instagram. La joven catalana aparecía visiblemente afectada por la mala noticia ante sus recién estrenados 500.000 seguidores.

La noticia tampoco le ha sentado bien a los seguidores de la pareja, que lamentan lo sucedido. Estas han sido algunas de las reacciones entre las que destaca la de Ibai Llanos:

Mientras que Willyrex comentaba que 2020 no sería su año, Cristina ha afirmado que la boda tendrá lugar en 2021. La pareja vive junta desde 2014 y actualmente comparte residencia en Andorra.

Hace unas semanas, Luzu y Lana recrearon su boda en Karmaland. Si esta temporada de la serie de Karmaland sobrevive al meteorito, Willyrex y Cristina podrían plantearse eso de tener un enlace virtual.