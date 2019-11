El mundo del K-pop, y sobre todo los seguidores de MONSTA X, sigue impactado por el inesperado abandono de Wonho de la banda que le había convertido en una de las figuras más queridas de este género musical.

Casi 48 horas lleva el cantante en tendencias mundiales de Twitter, con mensajes del MONBEBE (los fans más fieles de esta boy band) apoyando constantemente al artista en estos duros momentos. Hasta han llegado a organizar una petición en change.org suplicando que no abandone el grupo. Aunque acumula más de 300.000 firmas en estos momentos, la decisión parece irrebocable.

Varios medios coreanos, como Naver o Sports Khan, se han hecho eco de una carta manuscrita de Wonho donde pide sinceras disculpas a sus seguidores. Este es el contenido íntegro de la misma:

"Wonho al habla.

Primero, quiero disculparme pon no ser capaz de mantener la promesa que hice, la que decía que solo inspiraría buenos recuerdos a nuestros fans. Me disculpo por hacerles sufrir y por hacer que mucha gente se preocupe por mis asuntos personales.

He recibido innumerables (e inmerecidas) bendiciones mientras formaba parte de MONSTA X. Quería dar mi más sincero agradecimiento por haberme tenido en tal alta estima. Al resto de miembros que han trabajado conmigo, quiero decirles que les quiero, y también a ellos pedirles disculpas.

Hubo una época en la que fui inmaduro y he cometido grandes y pequeños errores, pero tras pasar mi etapa de becario y debutar en el grupo, seguí el buen camino evitando a toda costa hacer cualquier cosa que pudiera avergonzarme.

Con todo, anuncio mi abandono de MONSTA X. Lamento causar daño al resto de miembros por cosas que tienen relación conmigo. Y más que nada, lamento decepcionar a todos los que creyeron en mí. He llegado a esta decisión después de ver cómo mis actos afectaban a otras personas.

Quiero volver a pedir perdón a los fans, que siempre me apoyaron y tuvieron su fe puesta en mí. Por favor apoyad a MONSTA X, lo que yo haya hecho no tiene nada que ver con ellos. Son demasiado buenos para salir dañados por alguien como yo.

Estoy muy agradecido al equipo y avergonzado por lo que les he hecho pasar, y me siento igual hacia tantos fans que me han hecho sentir una felicidad tremenda hasta hoy"

Tristes palabras de Wonho, al que de todo corazón le deseamos lo mejor en el futuro. Los fans, como siempre, estarán con él sea cual sea su destino.