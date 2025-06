Xokas confiesa que intentó negociar con Hacienda para pagar menos impuestos y (sorpresa) le dijeron que no

Xokas, una de las figuras más controvertidas del mundo del streaming en español, ha protagonizado un nuevo episodio viral al hablar abiertamente sobre su situación fiscal. En uno de sus últimos directos, entre comentarios sobre la actualidad política y opiniones que no tardaron en dividir a su audiencia, reveló que recientemente mantuvo una reunión con la Agencia Tributaria con un objetivo claro: pagar menos impuestos.

"Estuve reunido con Hacienda aquí en Madrid", explicó el creador de contenido, que aseguró sentirse asfixiado por la elevada tributación que soporta. Según sus palabras, más del 40% de sus ingresos se destinan al fisco. "Me estáis reventando", llegó a decir en tono de queja, antes de relatar que intentó convencerles de que su estructura laboral justificaba una rebaja.

Xokas detalló que cuenta con un equipo profesional detrás de sus emisiones: editores, técnicos, guionistas y asistentes que participan en la creación diaria de su contenido. "Soy como Matías Prats", ironizó, aludiendo al trabajo en equipo detrás de su imagen pública. Sin embargo, la respuesta de Hacienda fue contundente: su actividad sigue dependiendo fundamentalmente de su imagen y presencia, por lo que no es posible una tributación más favorable.

Lejos de esconder su enfado, el streamer concluyó con una frase que no ha pasado desapercibida: "Si me van a joder la mitad de lo que gano, por lo menos que no se lo gasten en putas". Un comentario que ha alimentado aún más el debate sobre los impuestos que pagan los creadores de contenido y sobre el uso que se hace del dinero público. Una vez más, Xokas demuestra que cualquier intervención suya, incluso en temas fiscales, no deja indiferente a nadie.