Xokas estalla como nunca contra un exparticipante de Go Again: "Eres un sinvergüenza, tío"

Xokas ha demostrado en numerosas ocasiones que no tiene problema en hablar de frente cuando algo le molesta, y esta vez no ha sido la excepción. Tras asumir públicamente la responsabilidad por los errores del staff de Go Again y pedir disculpas, el streamer intentó solucionar la situación en privado con uno de los afectados, Souza Carlos. Sin embargo, su intento de diálogo no obtuvo respuesta.

La falta de comunicación ya le había molestado, pero fue la justificación de Souza la que terminó por hacer que Xokas estallara. Según explicó en su retransmisión, Souza habría declarado que no podía hablar con él porque la administración del evento no lo permitía. Esta afirmación hizo que Xokas perdiera los nervios en directo.

"¡Tú eres un sinvergüenza, tío! La administración que me coma la p***. ¡Tienes que hablar conmigo porque eres un hombre! ¿Qué administración ni qué p***? Contéstame en privado. ¡Joder! Este tío es un sinvergüenza, joder. Llevo intentando solucionar las cosas contigo hace dos días. ¿Y ahora la culpa es de la administración? ¡No me calentéis más la cabeza!", gritó Xokas, golpeando la mesa y tirando sus cascos con rabia.

El clip de su reacción se ha viralizado rápidamente en redes sociales, generando todo tipo de opiniones entre sus seguidores. Algunos han apoyado su enfado, asegurando que Xokas solo quería aclarar las cosas, mientras que otros consideran que su reacción ha sido exagerada.

Pocas veces hemos visto al creador de contenido tan indignado, lo que deja claro que la polémica con Go Again aún no ha terminado. Ahora la pregunta es si Souza Carlos responderá o si el conflicto seguirá escalando en los próximos días.