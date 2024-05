Xokas da su opinión sobre la nueva Ley Influencer: "Es una ley que no debería existir"

No descubrimos la pólvora si decimos que Xokas no tiene ni un solo pelo en la lengua . Y es que es bien conocido por todos que al creador de contenido gallego le gusta dar su opinión sobre todo, aunque eso signifique generar todo tipo de polémicas. Una de las últimas cosas sobre las que ha hablado Xokas ha sido la Ley Influencer, un tema de debate muy extendido en estas últimas semanas.

Desde luego, Xokas tiene muy clara su opinión al respecto: "Es una ley que no debería de existir, es cierto. Es una ley que es una puta mierda, es cierto. Tratar a los creadores de contenido como televisiones es un error, también es cierto. Pero no tengo ganas de estar con ese puto tema todo el día porque me importa una mierda. A mí me va a seguir yendo bien y voy a poder seguir diciendo lo que me salga de los cojones. Y si no, ya lo veréis".

Sin embargo, el gallego, pocos segundos después, se contradiría a sí mismo, asegurando para sorpresa de muchos que, en realidad, la Ley Influencer tiene muchas cosas buenas: "No puedo estar preocupándome todo el rato de lo que pueda pasar, que al final no va a pasar nada, yo creo. ¿Vosotros habéis leído la normativa? Si la habéis leído no me pediríais que hablásemos de esto, porque la mayor parte de las normas, de hecho, están bien. Son solamente para limitar cosas que son delitos".

Sea como sea, la realidad es que, tal y como dice Xokas, los influencers grandes —como es su caso— no se verán muy afectados por esta nueva Ley Influencer y sus repercusiones en las actividades de los influencers serán prácticamente nulas. Aún así, veremos cómo se desarrollan las cosas de aquí a un futuro cercano.