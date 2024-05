Xokas habla sobre el caso de Antonio Barrul: "La violencia es necesaria en ocasiones"

Sin lugar a dudas, la historia de Antonio Barrul ha sido una de las cosas más comentadas a lo largo de esta semana. Para quien no lo sepa, Barrul es un boxeador profesional cuyo nombre se ha hecho popular después de protagonizar una pelea en un cine contra otro hombreque, presuntamente, habría agredido a su pareja en el lugar ya mencionado. Por supuesto, un caso como este ha hecho que se viertan ríos de tinta sobre lo ocurrido, tanto a favor como en contra.

Uno de los que se han posicionado completamente a favor ha sido Xokas. El creador de contenido gallego ha comentado el tema en uno de sus directos más recientes y ha mostrado su apoyo al boxeador. "Inevitablemente hay veces en las que tienes que actuar violentamente. Y tienes que estar preparado. Y eres un hombre de bien si estás preparado, por supuesto que sí. ¿Qué vas a hacer si le pegan un guantazo a tu madre en un local o si empujan a tu pareja y la tiran al suelo? Si tu no actuarías en una situación así, al menos no critiques a alguien que sí tiene cojones, alguien que sí defendería a tu mujer o a tu madre, algo que tú no harías", ha argumentado Xokas.

"Entrenas para defender al que lo necesita. Es para eso para lo que se entrena: para defenderte a ti o al que lo necesite. Ya basta de ñoñerías, la violencia es necesaria [...] Como le quiten la licencia a ese pobre hombre… madre mía", ha continuado explicando el creador de contenido.

Por el momento, parece que la licencia de boxeador profesional de Antonio Barrul no corre ningún peligro. Eso sí, el debate sobre si su actuación ha sido correcta o incorrecta aún continúa en redes sociales y medios de comunicación.