Xokas presenta oficialmente Go Again Classic Hardcore, su nuevo y masivo evento de World of Warcraft

Después de semanas de expectación, Xokas ha dado a conocer todos los detalles de su próximo evento dedicado a World of Warcraft, el juego que marcó el inicio de su carrera como creador de contenido. Bajo el nombre Go Again Classic Hardcore, esta competición reunirá a cientos de streamers hispanohablantes en una experiencia donde el objetivo será sobrevivir y completar la progresión del modo hardcore, es decir, desde nivel 1 hasta nivel 60, aprendiendo, evolucionando y, por supuesto, muriendo en el intento.

"Este será el evento de hardcore hispanoparlante en el que participarán cientos de streamers con una única misión: cumplir todos los logros y objetivos en la evolución y progresión de hardcore, mejorando tu personaje y progresando... y muriendo, porque morir será una parte importante del desarrollo", explicó el streamer en su último directo.

El proyecto, que verá la luz a mediados de febrero, ha requerido una inversión considerable. Xokas confesó que ha destinado más de cinco cifras para su desarrollo, lo que indica que se trata de un evento a gran escala en el que han trabajado muchas personas. "Ha estado mucha gente involucrada en este proyecto y es un proyecto bastante costoso al final, pero vale la pena", aseguró.

Uno de los aspectos que más ha destacado el gallego es la cantidad de creadores de contenido que han confirmado su participación, lo que garantiza un evento con una gran comunidad de jugadores. Sin embargo, no será una competición abierta al público general. Xokas ya adelantó que solo podrán participar streamers con más de 100 o 200 espectadores y sus respectivos invitados, con el fin de garantizar una mejor experiencia y evitar molestias entre los jugadores.

Con Go Again Classic Hardcore, Xokas no solo busca rendir homenaje a World of Warcraft, sino también acercar su universo a una nueva generación de espectadores y jugadores. El evento promete ser un espectáculo sin precedentes dentro del mundo del streaming.