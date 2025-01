Xokas contra la lotería: "Lo anuncian con niños y te lo venden ciegos, cojos, etcétera"

¿Cuáles son vuestros propósitos de Año Nuevo? Los hay quienes deciden empezar una nueva dieta, los hay que prefieren el tópico del gimnasio. La cuestión es que la idea del cambio y regenerarse en una nueva versión de uno mismo es muy atractiva cuando comienza una nueva vuelta al Sol… excepto si eres elXokas, que entonces te dedicas a seguir siendo tú mismo y a meterte de cabeza en la primera polémica que puedas. Pito, pito, gorgo-rito y para iniciar el nuevo año le ha tocado a La Lotería del Estado durante las Navidades. Algo clásico, para no marear mucho y dejar las cosas claras.

"Y que no solo promueva la p*** ludopatía para que la gente invierta dinero con la total seguridad de que lo van a perder y que lo pongan en todos los lados, sino que encima lo anuncian con niños… *procede a poner voz de niño de San Ildefonso* ¡Setenta y cinco millones de pesetaaaas! *vuelve a su voz normal* Con niños. Y te lo venden ciegos, cojos, etcétera de la ONCE". Así se expresaba durante uno de sus directos respecto a los problemas que tiene con el sistema de Loterías.

Lo cierto es que las críticas que hace no son nuevas, sino que además son habituales entre el sector de la población que no gusta de este juego. En este sentido, elXokas no dice nada nuevo, pero es el cómo lo dice lo que llama la atención. Ese es su modus operandi habitual y eso es lo que ha levantado revuelo en las redes sociales cuando ha comenzado a circular el clip con el corte que hemos citado. ¿Tiene razón? ¿No? Eso depende de a quién le preguntes pero lo que está claro es que, en 2025, Xokas sigue siendo Xokas.