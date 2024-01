Xokas reflexiona con Ibai sobre su pasado con las drogas: "Ese día conocí la ansiedad"

El Xokas es uno de los streamers que se expresa de una forma más abierta con sus seguidores; y aunque eso le ha traído algún que otro problema con parte de su audiencia potencial, sus palabras también han sido muy agradecidas cuando explicaban temas complicados de los que rara vez se habla en redes. El consumo de drogas es algo que los creadores de contenido discuten muy poco, debido a las políticas de las plataformas, que castigan duramente la publicación de vídeos en los que se hable de temas conflictivos como este. Pero ahora, en su charla con Ibai, Xokas ha querido contar por qué dejó de consumirlas, y las peligrosas experiencias que vivió durante los años en los que las tomó.

Xokas ha explicado que, por los círculos en los que se movía cuando era más joven, sentía que consumir drogas era lo normal para encajar con su entorno, y su aparente inofensividad lo llevó a tomar sustancias con efectos muy fuertes. A él, en concreto, le afectaron gravemente en un par de ocasiones, hasta el punto de que pensó que le dejarían secuelas permanentes en su percepción de la realidad. Por suerte, esto no fue así, y desde entonces decidió que no consumiría más sustancias que pudieran hacerle daño.

En esa lista de sustancias que El Xokas no consume están también algunos estimulantes legales como la taurina o la cafeína: no toma bebidas energéticas, café ni cola. Aunque cree que cada persona debe consumir lo que quiera, dice haberse dado cuenta de que ese tipo de estimulantes no son buenos para él, y es por eso que prefiere mantenerse al margen. Este autocontrol ha sorprendido mucho a sus seguidores más clásicos, y también a aquellos que lo conocen pero que no suelen echar un vistazo a su contenido. ¡Y no cabe duda de que hablar de este tipo de problemas de una forma natural es la mejor manera de que los jóvenes sean cada vez más conscientes de las consecuencias de ciertas decisiones!