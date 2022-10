El zasca de Alexia Putellas a Ibai que tiene a todo Twitter partiéndose de risa

Hay muchas razones por las que Ibai ha alcanzado una popularidad tan grande en tan poco tiempo, pero no cabe duda de que su afición por el fútbol ha sido una de ellas. Muchos seguidores de la actualidad de este deporte disfrutan del contenido de creadores como Ibai, que no dudan en dejar de lado sus compromisos como streamer para ser testigos de un partido especialmente importante. La mayor parte de sus seguidores conocen de sobra su afición por un club de fútbol en particular, el Real Madrid, y es rara la ocasión en la que mencione algún asunto que se refiera al fútbol femenino, a pesar de que este cautive cada vez a más fans. Anoche, Ibai tuvo la oportunidad de entrevistar a Alexia Putellas tras ganar su segundo Balón de Oro, pero la reacción de la futbolista dejó en shock a muchos de los espectadores.

"Lo que tengo que hacer para que me entrevistes, ¿eh?": esas fueron las primeras palabras de Alexia Putellas en esta breve entrevista. Aunque estaban enmarcadas como una broma, no dejan de poner el foco en un problema muy importante: aunque el fútbol femenino ocupa cada vez más espacios en los informativos, todavía está muy lejos de ser parte de la agenda de los streamers que publican contenido sobre este deporte.

Todo hay que decirlo: Ibai ha tenido en algunas ocasiones la buena idea de incluir a mujeres deportistas en sus eventos, como lo hizo con Amaia Valdemoro o Laia Palau en su última FIBA 3X3 Streamers Cup. Pero teniendo en cuenta que Alexia Putellas es una de las jugadoras de fútbol más destacadas a nivel internacional, no deja de resultar decepcionante que su reconocimiento en redes sociales y por parte de los creadores de contenido sea tan escaso. ¡Habrá que esperar que esta pequeña llamada de atención sirva de escarmiento!