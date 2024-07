Xokas revela cuánto es lo máximo que ha ganado en un mes: "Mi media normalmente es mucho menor"

Por norma general, el dinero que ganan los streamer y creadores de contenido suele ser todo un misterio. Sin embargo, el gallego Xokas, uno de los creadores de contenido más destacados de habla hispana, ha decidido romper con el silencio habitual. En su última aparición en el programa La Placita Amarilla, reveló cuál fue el mes más lucrativo de su carrera, alcanzando una cifra asombrosa de 220.000 euros.

Durante la entrevista, Xokas explicó que este pico de ingresos se debió a una combinación de factores excepcionales. "Con las tres promociones que hice a finales del año pasado, más la publicidad cercana a Navidad y el hype generado por el nuevo piso en YouTube, llegué a ganar 220.000 euros," detalló el streamer. Esta cifra es significativamente mayor que su media mensual habitual, que ronda los 70.000 euros en Twitch y 50.000 en YouTube.

Mientras que los ingresos de otros gigantes del streaming siguen siendo en gran parte desconocidos, las declaraciones de Xokas arrojan luz sobre la magnitud de las ganancias posibles en este sector. Aunque las suscripciones y las donaciones en Twitch son una fuente de ingresos importante, la verdadera clave del éxito económico radica en las colaboraciones con marcas y promociones especiales.

Así pues, el mes de diciembre de 2023 será recordado por el gallego como el más rentable en toda su carrera hasta el momento, un hito que refleja no solo su habilidad para generar ingresos, sino también las oportunidades económicas únicas que ofrece el mundo del streaming. "Creo que 220.000 euros es lo máximo. Esto no me había pasado nunca, coincidió con la publicidad de los últimos meses del año. Mi media normalmente es mucho menor" concluyó el gallego, dejando claro que este nivel de ingresos es una excepción y no la norma.