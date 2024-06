Xokas habla sobre un posible implante capilar: "No me pongo pelo porque soy superior"

Nadie puede negar que dentro del mundillo hispano de la creación de contenido, Xokas es uno de los personajes que, semana tras semana, está en boca de todo el mundo. Y es que el streamer gallego es alguien que habla con franqueza y sin ningún tipo de tapujos, lo que le lleva a hacer declaraciones para todos los gustos. Ahora, Xokas ha hablado sobre si en algún momento se haría un implante capilar y, como siempre, su respuesta no ha dejado a nadie indiferente.

Durante uno de sus últimos streamings, un espectador le planteó una pregunta a Xokas sobre la posibilidad de someterse a un implante capilar. La respuesta del streamer fue contundente y directa desde el primer momento. "No me pongo pelo porque soy superior", declaró con total confianza. "Si yo me sintiese inferior a vosotros, me pondría pelo. Me pondría pelo, me cambiaría la posición de la nariz y me acortaría las orejas y me las pondría más pegadas a la cabeza", afirmó El Xokas, remarcando su postura con una seguridad que no dejó lugar a dudas. Según él, no tiene ningún complejo y no se siente inferior a nadie, un sentimiento que, asegura, le proporciona una gran autoconfianza. "No me creo mejor que nadie, pero nadie es mejor que yo", concluyó.

Sin embargo, la parte más controvertida de su intervención llegó poco después. El streamer opinó que quienes recurren a los retoques estéticos lo hacen debido a complejos personales. "La gente que se pone pelo es porque se siente inferior y tiene complejos. Igual que una chica que se pone tetas o se pone culo, son personas con complejos", sostuvo Xokas.

Por supuesto, estas declaraciones no tardaron en generar una oleada de reacciones en las redes sociales. Numerosos usuarios criticaron al streamer, acusándole de confundir conceptos o de no tener una comprensión adecuada sobre el tema de los retoques estéticos y la autoestima. Otros, sin embargo, se situaron de parte del creador de contenido, asegurando que tan solo dio su opinión y plasmó su perspectiva.