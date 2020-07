'Gente hablando', premiada en el Festival Internacional Series Mania de Lille como Mejor Serie de Formato Corto

'Gente Hablando', serie original de Flooxer estrenada el pasado mes de diciembre, se ha alzado con el galardón en la categoría de Mejor Serie de Formato Corto, compitiendo con otras nueve producciones de todo el mundo: Rasbhari (India), Germain s’èteint (Canadá), Fourchette (Canadá), Drive (Singapur), M (Argentina), Break Up (Francia), Hell is other people (Dinamarca), State of the Union (United Kingdom) y ZéroStérone (Francia).

Desde su nacimiento en 2010, Series Mania se ha convertido en un evento ineludible para los agentes más importantes en la creación internacional de series, una de las citas más importantes y con mayor proyección.

'Gente hablando' es una comedia de 6 capítulos independientes y autoconclusivos escrita y dirigida por Álvaro Carmona y producida por Flooxer en colaboración con Set Màgic Audiovisual. La serie al completo está disponible en Atresplayer.

Miki Esparbé, Verónica Echegui, Juanra Bonet, Manuel Burque, Marian Hernández, Ramón Barea, Rosario Pardo, Celia de Molina, Ramón Agirre y el propio Álvaro Carmona son los nombres que componen el casting de esta serie original de Flooxer.

Así es 'Gente Hablando'

'Gente Hablando' es una serie que trata de temas universales a través de conversaciones entre dos personajes. Las situaciones presentan puntos de vista originales que buscan generar reflexión, dejando que sea el espectador quien saque sus propias conclusiones.'

'Gente Hablando' no pretende dar respuesta, sino trasladar al espectador las preguntas que se hace. La serie no plantea finales cerrados, nadie gana ni nadie pierde, ambas partes tienen razón.

La comedia es parte fundamental de 'Gente Hablando', presente tanto en situaciones como en los diálogos, a través de un humor mordaz y sutil.

Se trata simplemente de una mirilla por la que el espectador puede observar una conversación privada entre dos personas en un momento muy concreto de sus vidas