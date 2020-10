Alba Vicius, la concursante de 'Top Gamers Academy' que rompe el molde de 'chica gamer'

Alba Vicius nació en Melilla pero actualmente vive en Santiago de Compostela. Esta concursante de 'Top Gamers Academy' viajó hasta Galicia por motivos de trabajo, es fotógrafa y editora de vídeo, y decidió quedarse a vivir.

A sus 28 años tiene un canal de YouTube donde cuenta con más de 18.000 suscriptores y en el que sube gameplays de diferentes videojuegos como Clash Royale o Call Of Duty.

Se identifica mucho con Ellie de The Last of Us, por lo que si tuviera que tener un videojuego con ella como personaje principal tiraría por la trama zombie con un personaje con un rol parecido al de Ellie. Además, Alba se considera a sí misma como que 'rompe el molde de la chica gamer'.

Le gusta este personaje hasta tal punto que considera que podría ser su alma gemela: "A veces tiene ese carácter aventurero de echada hacia delante pero también tiene sus momentos de soledad y de alejarse de sus seres queridos que al fin y al cabo es muy necesario, y eso que a mí me encanta estar rodeada de gente".

Si tuviera que viajar en el tiempo se desplazaría con El Rubius hasta el futuro, aunque es muy fan del pasado, para ver cómo ha evolucionado el mundo de los videojuegos.

Su primer recuerdo con la PlayStation es cuando iba de pequeña todos los días a casa de sus vecinos a jugar al Super Mario en la PlayStation 1 hasta que unas Navidades se la regalaron.

Le gustaría que volviera el videojuego de Ratchet and Clank porque recuerda que todos los sábados su rutina junto a su hermana era: "Éramos súper frikis. Cereales, leche y a jugar hasta que nos apagaban la Play".