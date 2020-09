Among Us también desespera a AuronPlay, Vegetta o WillyRex

Todavía quedan unos días para que InfamesRP, el servidor de AuronPlay, Perxitaa y compañía para roleos en GTA V. Y claro, como para tenerlo todo listo tienen que dejar sus partidas en ese juego de lado, a Auron se le ocurrió subirse a la moda de la que todo el mundo está hablando. No, Fall Guys no, la otra. Among Us.

Y estaba claro que alguien el temperamento del catalán era perfecto para un juego donde las emociones juegan un papel tan importante. Todavía no había echado ni una partida y ya se ponía a gritar porque el servidor de juego les había echado mientras escuchaba el tutorial de uno de sus compis. El momento, en los primeros segundos de este vídeo:

Casi ocho millones de visualizaciones en pocos días confirman que los Impostores, y todavía las reacciones de los youtubers, tienen un tirón inmenso en redes. En Twitch lleva semanas como el título más visto, y es por momentos como los que ha protagonizado Vegetta en una de sus últimas partidas.

Gracias a su irónica personalidad, consiguió engañar a Rubius, Mangel, Fargan y unos cuantos colegas de profesión de que sus intenciones son buenas, mientras acababa con sus vidas virtuales para las risas de los espectadores.

WillyRex también retransmitió el mismo contenido pero desde su punto de vista, y es un cachondeo ver a alguien tan tranquilo como él confundido por las versiones de sus mentirosos amigos. Ojo, que cuando le toca mentir a él la cosa sigue siendo igual de descacharrante.

El verdadero éxito de Among Us no parece tanto que te apetezca echar una partida, sino ver jugar a estos grupos de amigos íntimos que se traicionan a la mínima de cambio. El Escuadrón Salchichón, por ejemplo, corre peligro de seguir tan unido si pretenden seguir jugando al mismo nivel que hasta ahora...

Para alguien que no los conozca, la impresión es que los youtubers van a necesitar ayuda profesional para superar los piques, insultos y deslealtades de sus ¿amigos? El caso es que no hay más que ver cómo se lo pasan cuando terminan las partidas, y todos los espectadores con ellos.