Charli D'Amelio y James Charles montan un Among Us en el mundo real

No preguntes las razones por las que Among Us se ha vuelto un bombazo dos años después del lanzamiento original, porque nadie lo sabe. El título espacial tiene semejante éxito que ha convencido a un youtuber de la talla de James Charles para aparcar sus kits de maquillaje y enfundarse literalmente un traje de impostor.

Pero como hacer stream se le quedaba corto y ahora maneja una cantidad reseñable de pasta, ha pensado que qué mejor que darle una vuelta un poco realista a la ciencia ficción que arrasa en todas las plataformas de vídeo actuales.

Aprovechando el casoplón que estrenó el pasado verano, ha montado las habitaciones de su casa como si fueran el escenario donde se desarrolla la acción de Among Us, y de paso se ha llevado a Larray, Noah Beck y las hermanas D'Amelio a una aventura estelar sin salir de casa. De hecho, la idea es tan buena que sería una fantástica forma de organizar un Escape Room si los creadores originales licenciaran su historia.

En realidad es la segunda parte de una experiencia que ya organizó hace tres semanas. Entonces fue un completo éxito dentro de su canal, con más de 20 millones de reproducciones, pero con la presencia de Charli y Dixie en este nuevo episodio ya ronda los 7 millones de visitas en apenas 24 horas.

Para seguir la mecánica original del juego, los participantes llevan un papel que les dice si son simples tripulantes o impostores, y tienen que actuar acorde a su rol. Por supuesto, también hay tareas que llevar a cabo y trabajos para hacer como que no eres de los malos.

En la segunda ronda le tocó precisamente ser impostora a Charli, a quien se la ve como una completa experta en eso de engañar por cachondeo a sus colegas. Sin embargo, su camarada en el lado malvado dentro de esa partida desvela por error que son ellas las impostoras, con lo que el duelo acaba antes de lo previsto pero igualmente entre risas.