Egolark: así podría ser el sustituto de Egoland

El primer gran proyecto streamer de 2021 está a punto de cerrar sus puertas. El mundo que creó Alexby con Egoland no ha soportado los sonados piques de ElRubius con TheGrefg, la polémica machista de Tense ni las acusaciones de los haters hacia su creador, que ha puesto fecha a la despedida.

Para no alargar lo que parece un ambiente ensuciado por "la toxicidad" (que mencionó Ibai el día de la presentación de sus nuevos fichajes), Alexby ha decidido hacer borrón y cuenta nueva echando la persiana el próximo miércoles, 3 de febrero.

"No quiero que le pase como a Karmaland", dijo en un stream en referencia al sabor agridulce que dejó esa otra serie en su última temporada. Willyrex, responsable de aquella serie, apuntaba incluso a impagos por parte de participantes que no llegó a nombrar, algo que no ha podido suceder en Egoland porque Alex es el que lleva todos los gastos del actual servidor.

El caso es que ya se sabe que Nexxuz anda muy interesado en tomar el relevo de lo que ha surgido con Rust. "Mucha gente está hypeada con Egolark, ya lo he visto chicos" decía durante uno de sus streams. "Tenemos mucho trabajo detrás de lo que hemos hecho anteriormente con Ark, así que creo que sería una buena opción para sacar esta serie".

Ark es un juego de supervivencia que ya tiene unos añitos (como Rust), y que podría vivir una segunda juventud si ElRubius se metiera en este proyecto. El mayor youtuber de España cada vez le tiene menos aprecio a Rust, ya que fue durante uno de sus streams donde confesó -a medias- que se iba a vivir a Andorra. Y todos sabemos lo que pasó después de eso...

Por su parte, algunos posibles participantes ya han expresado públicamente dudas sobre cómo sería una aventura multitudinaria con los mismos participantes. Sin ir más lejos, Cristinini decía ayer en su stream que si repetían los mismos streamers podrían suceder otra vez situaciones incómodas. Tiene lógica, ¿no?

Sin nada confirmado a día de hoy, solo queda ver qué tienen preparado y si de verdad Ark puede convertirse en una referencia. Si lo consiguieron con Minecraft o Among Us, ¿por qué no otra vez?