ElRubius con Among Us: "Este juego va a acabar con todas mis amistades"

Que Among Us se ha convertido en un pepinazo no lo puede negar nadie. Y sin embargo, a lo mejor la estrategia que siguieron sus creadores a la hora de diseñarlo no ha sido la mejor para que se mantenga durante mucho tiempo en lo más alto.

El simulador de impostores salió hace dos años y ha saltado a la fama en España prácticamente en la última semana. Todo gracias a que los grandes youtubers han querido saber de qué iba la cosa.

Los vecinos de ElRubius deben estar poco contentos cuando le da por echar una partida con colegas como Falagor o SrCheto, colegas desde hace mucho tiempo pero cuya amistad se diluye en unas partidas donde lo que prevalece es la traición.

Los gritos que metía el mayor creador de contenido de nuestro país son similares al cabreo y los insultos que AuronPlay dedicaba a sus rivales en Among Us. En otro recopilatorio, hecho esta vez por un fan, se ve al catalán más cabreado que de costumbre, dedicando poco bonitas palabras a los impostores que acabaron con su vida y su paciencia.

"Voy a intentar no enfadarme, no acusar a lo loco, y a ver qué pasa", decía justo antes de la partida, palabras que cayeron como una maldición. Ya podrían aprender de la templanza de Vegetta.

En la misma partida con Alexby, Fargan o Rubius, el de Madrid es el que más visitas lleva ahora mismo en su estreno dentro de Among Us. Y con la personalidad que gasta, es perfecto para soltar trolas épicas y hacer de impostor.

Las acusaciones y la capacidad para alterar los ánimos entre estos creadores de contenido tiene como consecuencias una risa incontrolable para los espectadores, y un contrapunto de enemistad temporal para los youtubers. Quizá no dure mucho la moda de Among Us, y aun así merece la pena cada minuto que les vemos perdiendo la cabeza cuando son eliminados de la partida.