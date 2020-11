Elskipler, el benjamín de 'Top Gamers Academy' que habla cinco idiomas

Anás, más conocido por su nick name Elskipler, es el concursante más benjamín de 'Top Gamers Academy'. A sus 19 años ya es políglota, es decir, habla diferentes idiomas: árabe, magrebí (el dialecto del árabe que se habla en Marruecos), francés, español e inglés.

El joven nació en Rabat, la capital de Marruecos, pero lleva viviendo en Madrid desde hace seis años. Elskiper viajó a la capital española con sus padres, les planteó a sus padres de broma quedarse cuando se encontraba en el aeropuerto a punto de coger el avión de vuelta a casa y así terminó siendo.

Al igual que Tolosa, le fascinan las aventuras. Tiene su propio canal de YouTube donde se enfrenta a situaciones con desconocidos y donde cuenta con más de 15.000 suscriptores.

Si tuviera que viajar en el tiempo preferiría hacerlo con un amigo o una pareja así que fantasea con la idea de ser novio de TheGrefg y viajar al futuro a probar las nuevas tecnologías que se hayan desarrollado.

No cree en la suerte ni en los amuletos, ya que es algo que va en contra de sus creencias: "un objeto puede darte suerte o quitártela, así que yo confío, sigo para adelante y que pase lo que tenga que pasar".

Por un millón de euros sería capaz de hacer cualquier cosa, ya que reconoce que no le teme a nada porque el destino lo controla todo y le tranquiliza pensar que lo que tenga que pasar pasará.

Su primer videojuego fue el Fórmula 2006 y lo consideraba un juego de miedo en lugar de uno de carreras: "Tenía seis años y no sabía que hacía entonces cuando me aparecía el fantasma me daba miedo".

Si tuviera que elegir un personaje que fuera su alma gemela escogería a James Bond por el "coraje y lo potente que es" y se arrepiente de haberse pasado los últimos seis años dedicándole mucho tiempo al LoL, reconoce que mantiene una relación de amor-odio por el 'League of Legends'.