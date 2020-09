"De gordito a cuerpo fit con un videojuego": un tuitero cuenta su secreto para adelgazar desde casa

Seguro que no hace falta que te recordemos que por ahí fuera hay un bicho microscópico y maligno que ha conseguido cambiar todas nuestras rutinas, y a nivel mundial. Verse con los amigos es a veces un lujo, y actividades como el deporte se han visto muy perjudicadas. Que se lo digan a los Juegos Olímpicos...

Pero hay otros juegos que no se verán nunca afectados por el coronavirus: los de videoconsola. Y como no todo va a ser soltar disparos en Fortnite o descubrir a impostores en Among Us, la pandemia ha conseguido que un videojuego de deporte arrase en ventas en países orientales.

Ring Fit Adventure ha desbancado en Japón al intocable Animal Crossing como juego más vendido, y se está haciendo un hueco importante en las redes sociales de aquel país por eso de que se pueden subir puntuaciones y capturas de nuestros logros a internet de forma automática.

Lo que no esperábamos es ver un cambio espectacular en el físico de los usuarios, ya que a priori parece un ejercicio ligerito y sin las facilidades que tienen los centros deportivos.

Frustrado por el cierre de su gimnasio y decidido a perder peso, el usuario @_kz9 se obligó a seguir una estricta rutina de entrenamiento con su Nintendo Switch, y en cinco meses ha conseguido resultados increíbles.

Muy activo en redes (pero mucho mucho), el tokiota se tomó como estímulo ir publicando sus logros en el videojuego a través de su perfil en Twitter, y "con una hora diaria" desde abril ha conseguido un cuerpo escultural.

A los tres meses de comenzar la rutina, y publicando diariamente los datos de sus partidas, llevaba más de 100 horas de juego grabadas, 21.000 calorías quemadas y 175 kilómetros recorridos. Todo sin salir de casa.

Son datos impresionantes, pero a todas luces insuficientes para conseguir resultados tan espectaculares. Aunque no lo muestre en su animadísimo Twitter, es más que posible que el ejercicio vaya acompañado de una dieta igual de estricta, y así ya encaja un poco más eso de estar tan fit y tan definido. Bueno, si me lo permitís voy a echarme una partida, a ver si me pongo fuerte.