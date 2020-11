Ibai Llanos convence a su "abuelo" Matías Prats: "Igual dentro de poco echo una partidita contigo"

Quizá ha llegado el momento de pongamos un nombre al grupo de colegas que está formando Ibai Llanos en Twitch, YouTube y hasta en la televisión tradicional. El streamer anda de celebración por ser declarado oficialmente como el mejor creador de contenido del año, premio que reparte The Esports Awards.

El de Bilbao ha derrotado en las nominaciones a gente del top mundial como Dr Lupo o Pokimane. Palabras mayores para alguien que lleva solo desde hace unos meses emitiendo en serio tanto en Twitch como en YouTube.

Después de algún que otro encontronazo con "medios tradicionales" esta semana, Ibai aceptó entrar en directo en los informativos de Antena 3 del fin de semana. "El contenido que ve la gente joven está cambiando", aseguraba a Mónica Carrillo hablando de las plataformas que complementan lo que se ve en televisión.

"Es un poco raro estar diciendo esto en la tele, pero yo te digo lo que pienso", y añade que aunque existan Twitch y YouTube no significa que los jóvenes dejen de ver la tele. "Ahí está Matías, que es muy majo".

Con la referencia, Matías Prats tomó el relevo a su compañera con un capote a Llanos: "Veo que practicas el humor". Después empezaron a entrar en detalles sobre cómo hay que cuidar lo que se dice delante de las cámaras, algo que en la relativamente larga experiencia del caster ("llevo 6 años haciendo esto") ha aprendido a administrar perfectamente.

"Tengo bastantes seguidores de la edad de mi padre", asegura, antes de una despedida que deja las puertas abiertas al presentador para que se pase por el canal de Ibai. "Como la vida da muchas vueltas, igual dentro de poco me veo echando una partidita contigo". El mejor streamer de 2020 recoge el guante con un "Te esperamos en Among Us".

Después de que pasen por su stream Neymar, Marc Gasol, Ángel Martín, C. Tangana o Paula Gonu, solo queda que alguien de la talla de Matías Prats se una a la cuadrilla de Ibai. Y ya por soñar... ¿G2 Matías?