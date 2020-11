Las mejores animaciones de Among Us: Hornstromp, Gametoons, Dorian Josh...

Hay muy pocos fenómenos similares al éxito que está experimentando Among Us en los últimos dos meses. Quizá el más parecido sea el de Angry Birds, que triunfó años después de publicarse y que acabó creando a su alrededor un montón de merchandising y hasta películas en cines.

Al juego de los traidores no parece que le haga falta eso de tener juguetitos o largometrajes, porque está arrasando no solo con los streams sino con adaptaciones animadas de su particular e inconfundible universo.

Willyrex ha vuelto a poner de moda las parodias de partidas con un vídeo de reacciones que arranca con un momento épico de sus retransmisiones, y que duraba apenas 20 segundos. El corto de Nego Animations es la excusa perfecta para recordar a los mayores creadores de contenido sobre impostores que hay ahora mismo en YouTube.

En España nadie puede rivalizar ahora mismo con el estudio de Hornstromp. Con casi 600.000 nuevos seguidores en los últimos 30 días, son sin duda la revelación de la temporada en los dibujos animados de esta intriga especial. Parte del mérito se lo deben a Ibai Llanos y Rubius, un par de influencers que estuvieron encantados cuando protagonizaron cortos inspirados en sus conversaciones in-game.

Dorian Josh es otro de los que han multiplicado su audiencia al cambiar su temática por intrigas espaciales. De una media de 200.000 espectadores a cada una de sus creaciones han pasado a superar los 8 millones, una cifra impresionante que debe al juego de moda.

Aunque en España ha pegado especialmente fuerte este fenómeno, se trata de una tendencia internacional. Los chicos de Gametoons, por ejemplo, tienen historias curradísimas a partir de los diseños originales del juego, con decenas de millones de visitas y un montón de suscriptores nuevos.

Tiene pinta de que la popularidad de Among Us está todavía lejos de su cima, y que nos queda mucho por ver por parte de los aficionados a la animación. Por ahora la compañía desarrolladora no tiene planes públicos de tener una serie oficial para su título: deben estar encantados con las adaptaciones que los fans están haciendo. Y con las voces de los youtubers, no podría tener mejor material para empezar...